【校園天地】葛量洪校友會黃埔學校2018-19「一創一保」年宵市場

環保年宵是本校實踐「情景教育，經歷為本」課程理念下的全方位學習活動之一，結合訓輔組「德育及公民教育」的學生獎勵計劃、常識科「環保主題」課程及多元課程中「服務學習課」三大範疇，讓學生能在「真情實景」的學習模式下，提高學習動機，把知識、技能與態度揉合和應用在日常生活之中，學以致用。

(葛量洪校友會黃埔學校圖片)

舉行日期: 2019年2月1日(星期五) 時 間: 上午8:30至上午11:30 地 點: 本校操場 活動名稱: 葛小「一創一保」年宵市場

活動目的：

1) 高年級學生一嚐做「年宵攤檔」老闆，學習理財之道，領悟營銷與換物智慧 2) 全校配備「環保三寶」化身環保小先鋒，身體力行「撐」環保 3) 人生寶貴的一課: 葛小村的力量

特色一： 葛小「一創一保」年宵特賣場的主題是「新年甜蜜蜜，舊物變禮物」，所謂「一創」是指所有年宵攤位都是由五、六年級學生及家長義工組織而成，由禮物的收集、包裝、訂價、促銷等等，都由學生共同商議討論，大家分工，共同發揮創意，一嚐做「年宵攤檔」老闆的滋味，為全體師生、家長及社區帶來節日的歡愉；另外「一保」是指所有年宵攤位，均提倡環保意識，所有攤位的禮物全是同學、家長及老師捐贈的，希望大家學會善用物資，珍惜物資，做到不浪費。

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特色二: 全體師生及家長均響應環保，自備「年宵三寶」，齊齊減廢:

一) 環保餐具及環保袋: 購買小食及盛載禮物用，

二) 家課冊: 冊內印章就是金錢作用，

三) 小抹布: 齊齊出力課室大掃除。

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特色三: 同學要換取心儀的環保禮物，不是用錢的，而是用自己憑著過往良好的學習表現，在「德育及公民教育」的學生獎勵計劃下獲得的印章來換取的，可以說是同學享受努力成果的時刻，特別有意思，特別有滿足感。

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特色四: 學校創設這個節日情景，給予五、六年級同學一個珍貴的服務學習機會，讓他們接受挑戰，運用日常所學，同學間要做到互相合作、做到樂於服務他人的精神，做到懂得感恩的喜悅。

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特色五:葛小村的力量，籌辦葛小「一創一保」年宵市場這類大型學習活動需要大量人力支援，單靠學生及老師是不足夠的，所以家長義工也是學校的強力後盾，家長義工團隊須經過事前工作坊培訓，了解義工角色、工作要求及團隊核心價值，共同發揮「幼吾幼以及人之幼」的大愛精神，以體現「教育孩子需要整條村的努力」的教育願景。

特色六: 邀請世界自然基金派出專員，透過攤位遊戲及展板向全校師生及家長推廣環保訊息。

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（內容由葛量洪校友會黃埔學校提供）

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