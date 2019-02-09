【六合彩金多寶】市民湧幸運投注站買彩票　獨得1億最想做乜？

六合彩新春金多寶今晚（9日）攪珠，頭獎一注獨中料可獨得高達1億元大橫財。不少市民期望發個新年橫財夢，多間投注站都大排長龍。 記者下午前往列為十大幸運投注站之一的荃灣荃錦中心投注站，人龍一度排至門外，更有居住在屯門、馬鞍山等地的市民特意前來碰運氣，大多人的一億元夢想均是「買樓置業」。

馬會荃錦中心投注站過去曾誕生37名六合彩頭奬幸運兒，今日前來投注的市民排到出門外。（余俊亮攝）

人龍排到出投注站外

位於荃灣的荃錦中心投注站為十大幸運投注站中排第三，過去曾誕生37名頭奬幸運兒。投注人龍一直絡繹不絕，人龍並多次伸延出行人路，馬會職員需加開櫃枱疏導「人潮」。

許先生特從屯門來荃灣荃錦中心投注站買六合彩，但中獎後不會置業。（余俊亮攝） 市民「有信心」成荃錦中心投注站第38個幸運兒 在屯門居住的許先生表示，知道荃錦中心是十大投注站，故特意前來，「梗係知先過嚟買啦！」 他對成為該投注站第38名頭奬幸運兒相當有信心，但他表明中了頭獎未必置業，「中咗就嘆下世界先。但就未必會買樓，下年個市好似唔係太好，都係留返啲現金係到好啲」，笑言一次過付現金買樓太大風險，「唔係咁多次機會可以中一億。」

譚小姐形容上車困難，希望中頭奬圓夢。（余俊亮攝） 中頭獎會「買返間樓，圓夢」 同樣地，居住於馬鞍山的譚小姐與丈夫亦到荃錦中心投注站碰運氣，一口氣買一張手劃彩票及三張電腦彩票。譚小姐表示，一向都有購買六合彩習慣，但平時不會特意到荃錦中心投注，「都知係（幸運投注站），所以特登搵日出嚟買。有信心成為幸運兒，唔係都唔會買啦！」被問到中奬後會如使用？譚小姐直指在香港置業困難，「買返間樓，圓夢！」

懷孕的陳小姐與周先生前來投注，冀沾小朋友的旺氣。（詹郭敏攝）

「中過兩張想一換一」 帶懷孕朋友來沾旺氣



周先生及陳小姐投注後拿着數張彩票在投注站外拍照，表現興奮。原來周先生曾經中過兩次奬，「買咗兩張，因為托賴運氣之前中咗兩張咁咪再買兩張，希望一換一！」他又指，今次帶同懷孕的朋友陳小姐過來投注，「希望沾下啲旺氣嘛！」



當提及荃錦中心投注站為十大投注站後，周先生感驚訝並指着朋友陳小姐問道「會唔會係你呀？」陳小姐摸摸肚皮笑指，可能係小朋友成為幸運兒；她中奬會全收當作「奶粉錢」，或者作小朋友的基金，又稱「一向大金額嘅六合彩都會買！」