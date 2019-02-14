【消委會】仙跡岩：果汁飲品零糖分「強人所難」　走甜只減七分一

即沖飲品及調製茶熱潮持續，消委會最新一期《選擇》月刊，公布去年5至7月從坊間購入的非預先包裝調製茶類飲品樣本的含糖量，發現百香果紅茶樣本的平均糖含量高於珍珠奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、芒果綠茶等。到底是百香果糖份較高嗎？有營養師直言，百香果糖份不算特別高，一般每百克百香果 (果肉連籽) 約含5.7克糖份，遠低於芒果的14.8克糖。她估計，飲品店有機會早在水果糖漿中加入糖份，而「不加糖」的意思是不額外加入糖份，而非不含糖份，建議消費者在購入前先向店員查詢。 台式飲品店舖仙跡岩東主何國偉對，消委會測試發現，「走甜」樣本較正常更甜感到「莫名其妙」；他指，要求果汁類飲品零糖分是「強人所難」，內部測試也發現有關飲品走甜較正常糖分僅少七分之一，建議注重健康的市民可考慮選擇花茶類飲品。

消委會與食物安全中心合作，在去年5至7月測試坊間8種、合共127款樣本的調製茶類飲品。（盧翊銘攝）

消委會與食物安全中心合作，在去年5至7月測試坊間8種、合共127款樣本的調製茶類飲品，發現當中有5款樣本的糖含量「爆錶」，不論是店舖預製、既定甜度的調製配方；還是要求店方走甜，百香果紅茶的平均糖含量亦多於珍珠奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、芋香奶茶、茉莉綠茶、蜂蜜綠茶、芒果綠茶。

營養師：店舖有機會在預製水果糖漿混入糖

到底是百香果本身糖份高嗎？營養師王敏寧直言，百香果糖份不算特別高，一般而言，每百克百香果（果肉連籽）約含5.7克糖份，較屬高糖份的芒果低（每百克芒果將含14.8克糖）。她估計，標榜「不加糖」飲品意思是不額外加入糖份，但並非不含糖份，店舖有機會在預製水果糖漿中已混入糖。

購買杯裝飲品時可以先問清楚可否少糖或走糖，因為有時糖份是預先混入食材中，未必做到少糖或走糖的效果。 營養師王敏寧

仙跡岩老闆何國偉表示，果汁類飲品難避免有果糖，故無法做到零糖分。（資料圖片）

仙跡岩：不排除沖調、下單過程出錯

事實上，在消委會近40款聲稱「不加糖」樣本中，仙跡岩聲稱「不加糖」的大凍百香果紅茶（走甜），檢測後發現每杯較「原味」多出4克糖。仙跡岩老闆何國偉接受《香港01》查詢時解釋，所謂「走甜」是指不加入額外的糖水，但百香果的果糖仍然存在。

對於走甜樣本較正常更甜，他對測試結果感「莫名其妙」，不排除與人手沖製或職員下單時出錯有關。

若要完全零糖分 可考慮無糖花茶

何國偉又指，公司不定期會抽樣檢測飲品品質，普遍果汁類飲品走甜較正常糖分僅少七分之一，坦言「要求果汁完全冇糖其實係強人所難」，若消費者希望完全零糖分，可考慮選擇無糖花茶。他說，日後會提醒員工在調製過程及下單時避免出現低級錯誤，也會考慮在餐牌上列明果汁類飲品仍有糖分，避免引起誤會。

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營養師：購買前留意飲品種類

既想喝台式飲品，又要保持健康該如何是好？王敏寧建議，市民購買前應留意飲品種類，她舉例指，珍珠奶茶大部份熱量來自奶及珍珠，即使「少糖」也未必健康；她提醒，市民購買前應先了解商家是否早將糖份混入原材料中。

由於調製飲品不屬預先包裝食品，不限營養標籤法例規管，王敏寧直言，每間公司製作調製飲品的方法不一，政府難以監管，但促連鎖飲品店應提供糖含量予消費者參考。