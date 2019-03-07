港大文學院前院長李鍔離世　終年78歲　沈旭暉撰文悼念

港大文學院前院長、曾任職訓局執行董事的李鍔離世，終年78歲。李鍔為教育界名人，於1976年曾擔任港大文學院院長，其後於1997年成為職訓局執行幹事，並於2003年退休。李鍔於2014年曾捲入非禮案，最終被裁定罪名不成立。

港大大學堂宿舍的社交網站專頁，於周一（4日）撰文公布李鍔離世。（港大學生會大學堂宿生會Facebook圖片）

港大大學堂宿舍的社交網站專頁，於周一（4日）撰文公布李鍔離世，稱其於3月1日安詳離世，感謝他對社會和大學堂的貢獻。

研究國際關係的學者沈旭暉於周三（6日）於社交網站撰文，稱獲悉李鍔離世的消息後，憶起以往會面情況，「彷如昔日」。他稱因李鍔主要研究近代史，加上曾任聯合國教科文組織香港協會的副會長，故過往曾有不少請教的機會。

沈旭暉於周三於社交網站撰文。（沈旭暉Facebook圖片）

李鍔於60年代取得港大文學碩士，於1976年起曾任港大文學院院長，其後曾任港大專業進修學院院長及澳洲南昆士蘭省立大學副校長。於1997年擔任職訓局執行幹事，不過當時曾被批評他改革課程不力，而且於60歲的高齡仍不願退休，他最終於2003年1月退休。後來，2006年成立社區學院副學士課程，專攻副學士課程，其後出任城市大學專上學院高級顧問等。

李鍔於2014年曾捲入非禮案，當時被控於2006年至2010年間非禮兩名女下屬，最終被裁定罪名不成立。