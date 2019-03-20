公務員接受國家事務培訓人數遞增　政府：按部門提名調整課程名額

現行政策要求特定薪級點的公務員在指定年期內，接受不同形式的國家事務及《基本法》培訓，審計報告曾指出，相關課程的名額不足，令公務員難以按時完成培訓。 公務員事務局透露，公務員培訓處會按決策局或部門提名的人數相應調整培訓名額，參與國家事務課程的中層公務員人數已由兩年前的280人增至今年預計的420人，連同其他形式的國家事務培訓及《基本法》，每年約有22,000名公務員接受培訓。局方指，公務員有實際工作需要了解內地社會發展，並認識可能影響香港的國家策略及計劃。

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現行政策要求特定薪級點的公務員在指定年期內，接受不同形式的國家事務及《基本法》培訓，審計報告曾指出，相關課程的名額不足，令公務員難以按時間表完成培訓。

公務員事務局回覆立法會議員梁美芬就公務員接受培訓數字的提問時透露，每年約有22,000名公務員接受不同形式的國家事務培訓及《基本法》培訓。其中總薪級表第34至44點的公務員參與培訓人數，已由2017年的280人增至今年預計的420人，而自去年下半年起，第28至33點的公務員亦有140人參與相關課程，料今年會再增至240人。現時共有9間內地院校、每年為約1,000名公務員提供各類型的國家事務培訓。

參與課程人數增加，局方稱公務員培訓處會按決策局或部門提名的人數相應調整培訓名額，又指公務員有實際工作需要了解內地社會發展，並認識可能影響香港的國家策略及計劃。

預計接受《基本法》培訓公務員將增至1.2萬人

局方的回覆又透露，接受《基本法》培訓的公務員人數將由2017年的8,900人，增至今年預計的12,000人，課程涵蓋國家《憲法》與《基本法》的關係以及一國兩制的原則。