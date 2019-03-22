肌萎症生走過歧視路跨越特殊學校到證券公司　主管：無理由唔用佢

攻讀大專除了可自我增值，對自1歲已被診斷患上脊髓性肌肉萎縮症的鄧曉恩而言，更是未來的寄託，希望未來能有一份工作，自食其力。現年已24歲的曉恩，長期坐在輪椅，日常生活中受盡歧視；在升降機外，她曾為抱着嬰兒的港媽按着開關，卻被指「阻住路」；面試時，甚至臨場被告知職位已聘到合適人選。 然而，她並未放棄，半年前，曉恩終獲大和證券集團聘任為人力資源部職員，負責文書、電話溝通及活動策劃工作，曾被嫌棄的她，如今換來上司的讚賞：「我見不到有乜理由唔繼續用佢。」

鄧曉恩1歲時被診斷患上脊髓性肌肉萎縮症，之後，最失去下肢的行動能力，然而病情漸漸惡化，後來連上肢亦只餘下有限度移動，如今她只能坐在輪椅上。不過她身殘志堅，活動及發展絕不只限於輪椅的範圍，自幼在特殊學校讀書的她，相信天生我才必有用，首先成功攻下嶺南大學心理學副學士學位。

鄧曉恩今年24歲，目前從事人力資源工作，她平時坐在輪椅上工作。（袁澍攝）

等候升降機時曾遭港媽指責輪椅太大「阻住路」

然而踏入社會後，鄧曉恩才真正發現與象牙塔內與現實生活的不同。在學校內從來沒有遭遇過歧視的她，在現實社會上，常常會因為坐着輪椅而遭到欺凌。

有一次在港鐵站，她正等候乘搭升降機，同時有一位手抱着嬰兒的港媽亦在等候，在電梯到達時，為方便對方，她選擇在外按着開關制；豈料，她的舉動卻惹來對方不斷辱罵，指責她的輪椅太大，「阻住路」。

見工時突被告知「已請咗人」

除了日常生活，應徵時亦曾因而被歧視。鄧曉恩曾試過自己搵工，但幾乎次次都「食檸檬」，曾有一次到達應徵公司面試時，對方卻突然告知，相關職位已經請到合適人選；雖然除即表示，可以為她提供一個職位，但明言：「合約只有三個月，三個月後走人」。

透過CareER平台找到合適自己的崗位

後來，她透過專為高學歷殘障人士配對工作的平台CareER平台，她先後在Bentley Communication Limited和以青年為本的民間智庫MWYO擔任實習生。在半年前，她成功獲得了進入大和證券集團擔任人力資源職員的機會，在公司負責文書、電話溝通及活動策劃工作。

經過CareER配對，她成功得到了實習機會。從一開始青澀緊張，到後來的得力幹將，鄧曉恩慢慢找到了自己的方向。（受訪者提供）

「拎住啲嘢跌咗，都唔敢叫同事執起」​

住在屯門的鄧曉恩在尖沙咀返工，每日來回需要近4小時。然而，她並不覺辛苦，反而十分珍惜這樣的實習機會。

曉恩憶述，第一日上班時十分緊張，亦很擔憂同事對待自己的目光，擔心給他人添麻煩，「嗰時拎住啲嘢跌咗，都唔敢叫同事執起」，雙手不方便接聽電話，也不敢向同事表達。

要坐在輪椅上工作，確實會有限制，但為大和證券上下均能接受？大和證券集團人力資源部執行董事陳文蘭表示，因公司亦曾有同事因事故受傷後，需要改坐輪椅工作，故公司曾透過CareER平台舉辦相關講座，以致公司上下對聘請殘障人士的接受度相當高。而且，當他們了解到鄧曉恩的困難後，更幫助她配置藍牙耳機，方便她接聽電話。

鄧曉恩慢慢和同事熟悉起來，她的上司陳文蘭（右二）肯定鄧曉恩的工作能力。（受訪者提供）

主管：「我見不到有乜理由唔繼續用佢​。」

在與同事的相處中，鄧曉恩慢慢找回了自信，跨越原有的心理難關後，應付事情變得游刃有餘。除了行動不便外，陳文蘭表示鄧曉恩與其他人沒有什麼不同，更形容她極具洞察力、有幹勁。鄧曉恩將在4月底結束實習期，雖然還沒有正式簽約，但是大和證券有意向繼續聘用她，陳文蘭說：「我見不到有乜理由唔繼續用佢。」

鄧曉恩的例子是CareER平台受益者之一，CareER現受到香港賽馬會慈善信託基金捐助，將在2019-2020年度幫助現正就讀或已畢業的大專及以上殘疾人士，他們將會像鄧曉恩一樣受到幫助，預計將有40人受益。