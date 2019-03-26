藝術博覽今起中環海濱舉行　藝術家強調本土意識：港人忘卻自己

踏入「藝術三月」，各藝術展、畫廊及電影節緊接而來。第五屆 Art Central 藝術博覽會於今天（26日）起至3月31日在香港中環海濱舉行，有來自亞洲和國際市場的107間參展，展示當代藝術作品。部份作品帶有本土情懷、並談及著港人身份認同。 當中一個以22,000個士兵砌成的毛澤東畫像「牆城」，引來不少人駐足所賞，畫館負責人坦言作品帶有政治意味。而本港藝術家高小蘭以三支大柱砌出「Hong Kong is/isn’t China」，反思不單是政治壓力下令香港失去原有自我，本土化的消失是不少港人的改變引致的，「香港係自己製造『老人痴呆』（即認知障礙症）咁，自己忘卻原有嘅自己，記憶好似消失咁，失去本土化。」

本港藝術家高小蘭創作的作品寫上「HONG KONG IS/ISN'T CHINA」，是用來表達對身份認同的無助感。（歐嘉樂攝）

場館內的一處，其中一個作品以三支大柱刻上「Hong Kong is/isn’t China」相信會令不少香港人有震撼心靈。這件作品是香港藝術家高小蘭新作，她說，主辦單位去年邀請她創作並放到場館後，已想出有關作品的主題，她明白到主題政治化，但想法強烈久久不能抹走，故以此作為主軸。

高小蘭於內地出生，6歲到港就讀小學，於中大社會學系畢業後，到內地參與扶貧工作，並到法國、內地等多個地方工作，近年更是「四海為家」久未回港，距離感反而令她對「香港人」的身份更深、更有認同性，因此香港近年發生多件大小事也觸動到她的神經，反思「Hong Kong is/isn’t China」這個議題。

港人失去方向

她說，香港政權從屬於中國，但近年港人對政治意題敏感，找不到方向，坦言不論是否留在該片土地，「香港人」對本土感、意識形態的身份上有一份無助感，是相當無奈的，「離開的這些年，香港發生很多事，雨傘運動、DQ議員、外國記者被拒入境等，好令人好嬲。」

高小蘭慨歎，香港在形態上已變的「內地城市化」是社區改變。（歐嘉樂攝）

+ 5 + 4 + 3

作為長居外地的港人，高小蘭認為不只是內地政府影響，不少時候是「香港人自己去改變自己」。一直經濟主導的香港，街道上滿是藥房、金飾店等，似乎為內地遊客而設，加上內地食店、名菜店開滿一街、大行其道，滿街為主要以普通話對談的路人、遊人，認為「內地城市化」正正是社區上的改變。「我已經兩年無返香港，今次返到嚟，前幾日去翠華食飯，我見到餐牌第一眼係簡體字，好突然，我覺得中文字係繁體字先啱架！」

高小蘭慨歎，母親近年患有認知障礙症，漸漸失去自己，失去歲月記憶，兩年後的今日回港見她，病情已有變化，形容有如香港現時的情況，「香港係自己製造『老人痴呆』（即認知障礙症）咁，自己忘卻原有嘅自己，記憶好似消失咁，失去本土化。」認為積極想法，是有人能夠想著保留自我的，未必如外人所說，10年後有可怕的變化。

問到作品到題材甚有政治意味，近年對有關題材亦有一定程度的敏感，會否有所擔心時，高小蘭說，大會多次向她保證其創作自由，故此感到放心，但她坦言，若作品放置到政府有關當局地方、或各大學院相信有一定難度，「如果放喺大館、M+、大學相信唔得啦，呢度有商業成份所以先可以。」認為香港有某個程度的政治藝術自由，但是否絕對自由，卻出現了一個「問號」。

本地年輕女藝術家阮家儀以多個「香港製造」的塑膠品製作出香港維港景走馬燈，意境十足。（洪業銘攝）

場內亦有一件作品，利用香港製造的塑膠玩具、文具及家品等，砌出維港景色，並以不同燈光投射甚有意境。藝術家阮家儀Angela表示，香港由六七十年代起以輕工業、生產出不同產品令經濟起飛，並於80年代最為興旺，為世界玩具輸出國最多的地方，慨歎上一代努力工作，令香港進入盛世，但相信不少人當時未有想得太多，只為生活、糊口，比較純樸有人情味。

阮提到，香港製造的塑膠品甚有特色，由尤其顏色方面，非常有年代感，「就好似紅A牌嘅藍色、紅色咁，見到色就知嗰個年代，好有親切，同埋，每個生產都有佢背後嘅故事，我好鐘意當年情懷，真正獅子山精神，家嘅感覺。」阮解釋，現時香港核心價值有變，經濟、賺錢方式有變，人人也為個體戶、變得獨立，多年前人人家門打開，互相幫忙，有著「大家庭」的感覺。

現時香港為一個知名城市，但各區卻失去獨特性，尤如倒模一樣，非常可惜，「你以前喺沙田，你唔需要地圖一睇就認到，但而家區區都係Chanel、pandora名店，旺角、尖沙咀、銅鑼灣都係一樣。」想借用是次藝術展表達心中所想。

阮家儀認為，現時香港各區無獨特性，如倒模一樣，非常可惜。（洪業銘攝）

另外，場內其中一項備受注目的作品，相信是近年曾以艾未未人像作主題的藝術家喬·布萊克(Joe Black)，其近年新作品「城牆」。將這件特色作品帶到來的Opera Gallery負責人符莎玲表示，這件Joe製件的近年作品，是以22,000個個士兵塑膠公仔砌出是國家領導人毛澤東的畫像。由於毛澤東為當代著名、代表性人物，相信極有吸引力，而單位人員亦坦言，有關作品相信會讓到場的買家或鑒賞家留下最深刻印象。

Opera Gallery負責人符莎玲表示，這件Joe製件的近年作品，是以22,000個個士兵塑膠公仔砌出是國家領導人毛澤東的畫像。（洪業銘攝）

符莎玲坦言，有關作者有一定政治意味，除了作品本身為前領導人毛澤東外，仔細一看，用作砌出作品的士兵，均為對準眉心的一個位置，經據符所了解，除了於或面結構上及立體度技術性等因素作考慮外，亦是社會主義之中，只會集中認同一個領導人的口號及中心思想。此外，男孩士兵形象的作品《中國製造》(“Made in China”， 2011)中，他大量地使用了塑料玩具士兵，意圖通過引導觀眾從細節入手，將作品作為一個充滿戲劇性的整體進行探索。

近年曾以艾未未人像作主題藝術家喬·布萊克(Joe Black)近年作品「城牆」相當震撼，引來在場人士駐足欣賞。（歐嘉樂攝）