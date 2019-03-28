社協「友家宿舍」助街友安居　冀政府放寬居住期限避免「再露宿」

對很多露宿人士來說，成為無家者並非一個選擇，而是一個難以自救的現象；據社會福利署資料，去年底已登記的露宿者人數已增至1270人，然而現存的露宿者宿舍只提供640個宿位，當中政府資助的露宿者宿位，更限制使用者最長只可住宿半年。在未有解決居住困難、就業困難下就要露宿者遷離宿舍，難以幫助他們脫離「再露宿」的命運。 香港社區組織協會早前獲資助，在去年9月開始營運單身人士社會房屋「友家宿舍」，今（28日）舉行開幕典禮。社協主任何喜華認為，露宿者因為環境及經濟因素，未能負擔及租屋居住，建議政府日後將資助宿舍的居住期限，由現時的半年上調至至少三年。

社署署長葉文娟出席典禮並致辭。 （歐嘉樂攝）

社協早前獲凱瑟克基金資助營運「友家宿舍」，自去年9月起為單身露宿者提供提供24個長達3年住宿期的宿位；社協同時為住客提供就業轉介、職業培訓支援服務，舉辦康樂及興趣小組，並與舍友訂立長期住宿計劃，解決他們的居住困難。

有住客反映政府的露宿者宿舍居住期限太短。（歐嘉樂攝）

社協今（28日）為宿舍舉行開幕典禮，社署署長葉文娟出席典禮並致辭。她表示，社署明白露宿者的困境，坦言政府在辦事上彈性未及其他團體。她贊揚社協多年來幫助露宿者，讓露宿者得以再貢獻社會；葉文娟其後探訪宿舍住客，有住客向葉文娟反映，政府資助的單身人士社會房屋的可居留時間太短，她回應稱，住客如有需要可向社署要求延續居住時間，強調社署會審視每個個案。

蔡先生直言現時生活環境有改善。（歐嘉樂攝） 曾露宿超過3年的蔡先生，在去年9月成為宿舍的首批住客。蔡先生表示，過去曾經租屋住，但每月租金高達4,800元，單靠散工亦難以負擔；且環境惡劣，深夜常被街上嘈音滋擾，令他要「再露宿」。而現時入住宿舍後，他指因租金低且正在做散工，生活上的負擔輕鬆了更多。

李先生曾經在其他宿舍居住一晚後，抵受不住木虱而遷離。（歐嘉樂攝）

而曾經露宿超過10年、居住過三間露宿者宿舍的李先生就表示，過去政府資助及其他團體營運的宿舍環境惡劣，更曾經因為木虱問題嚴重，在搬入宿舍的翌日就搬走「再露宿」。現時在宿舍居住，他直言環境十分好，也可以與鄰舍互動。但就認為三年的時間太短，希望日後如果政府打算開設類似的宿舍，應不設居住期限，「長期有地方住，咁就唔使上公屋啦！」

社協早前獲凱瑟克基金資助營運「友家宿舍」，自去年9月起為單身露宿者提供提供24個長達3年住宿期的宿位。（歐嘉樂攝）

社協主任何喜華表示，很多的露宿者並非不想租樓，只是因為現時的單位環境差且租金貴，露宿者「寧願瞓街」。隨「友家宿舍」開幕，他冀望為露宿者提供住宿之餘，也為他們提供就業等方面的幫助，讓他們可以踏出人生的另一階段。他又透露，目前已有業主提供更多單位讓社協建造更多的過渡性房屋；社協又希望日後政府會將他們的宿舍視為先導計劃，並將資助露宿者宿舍的住宿期，由現時的半年上調至不少於三年。