「怪獸家長」令兒童乏冒險精神　中一生露營不懂用剪刀、打火機

怪獸家長總在身邊，為保障兒童安全反令他們不懂冒險。有調查顯示，七成半兒童較常玩電子或手機遊戲，甚少戶外玩樂；逾四成家長亦反對子女參與有冒險性質的遊戲，包括攀爬活動、滑板等。 小童群益會總幹事陳健雄表示，家長往往基於安全考慮，希望小朋友遠離危險，反而令兒童無經驗去處理和克服危機，並分享個案指過去有中一生參與露營，連打火機、剪刀都不知如何使用。

香港小童群益會進行「遊戲與快樂—香港兒童快樂調查2019」，超過七成小朋友表示,最常玩電子遊戲。（黃靜薇攝）

香港小童群益會負責的「遊戲與快樂—香港兒童快樂調查2019」，於今年2至3月以問卷形式訪問逾千名6至17歲兒童，了解他們的快樂狀況及遊戲種類。

結果顯示，約76%的兒童每星期獨自玩遊戲的時間為6小時以下，玩超過6小時以上則佔約23.7%，反映小朋友集中玩電子及手機遊戲，惟兒童獨自玩遊戲時間愈長、快樂程度愈低，快樂程度十分滿分，他們僅得6.77分，相反，若與兄弟姊妹、家人玩遊戲愈長，快樂程度則上升。

部份家長少與子女玩樂

調查亦指出，約六成家長在假日期間，甚少或沒有陪伴子女玩樂。小童群益會總幹事陳健雄解釋，香港不少家長工作繁忙，難以分配時間與子女玩樂，有部分則稱「唔識點陪佢玩」，或認為「勤有功，戲無益」，未有花時間去與他們玩樂。

調查反映阻礙兒童遊戲的主因是功課、學習繁忙，佔整體的74.3%。 （資料圖片）

陳健雄續指，調查亦指出小朋友較少機會接觸有冒險性質的遊戲，例如攀繩、玩滑板、與朋友捉迷藏等，亦反對小朋友接觸剪刀、鋸等危險工具。 調查顯示有四至七成的家長，均反對6至11歲的兒童參與上述活動。

就讀中三的莫嘉穎表示，中一時曾參加為期訓練營，營中要學生自行煮食，但當時他們都無煮食經驗，亦不懂用剪刀與打火機等，結果煮近兩小時，仍不知道調味份量，「煮菜落咗好多鹽，結果鹹到要係咁飲水。」但途中亦試過有同學不慎燙傷，她立刻帶對方用凍水沖刷。她透露營內的歷奇活動如攀石，令她有機會去超越自己，亦給予她膽量去嘗試新事物。

陳健雄補充，此類冒險遊戲對於兒童發展有正面作用，包括可讓小朋友探索未知、了解危險，但香港的家長對小朋友過於保護，希望他們「免於苦難」，反而令他們缺乏自理能力，「我有見過中一生去露營，可能連打火機、剪刀都唔識用。」

倡康文署遊戲設施增挑戰性

他建議家長可安排兒童多參與此類活動，學習安全使用危險工具；此外，政府亦應加建如屯門共融遊樂場等大型遊樂設施，以及增加設施的挑戰性。