【DSE 2019】聆聽綜合卷教師指取分不難　惟「截止日期」卻藏陷阱

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試踏入第二日，今早（2日）應考的試卷為中文科卷三聆聽及綜合能力考核。今年乙部綜合能力部分，文體要求為專題文章，同時需自擬標題，要求考生以中學生身分撰文，先舉例說明兩項宜居城市的特質如何締造幸福生活；再選擇一個建設社區計劃主題，論證選擇該主題的原因。 有負責監考的中文科教師表示，今年考核文體屬「正路」，取高分並不困難，惟資料及對話內容所談的計劃「截止日期」，卻是考生要小心的「陷阱」；該老師又指，其試場內近半考生要求額外答題紙，顯示題目不難應付；惟觀察亦發現部分考生字體潦草，雖然閱卷員會盡量批改，但或會影響整體印象。

卷三聆聽及綜合能力考核佔中文科總分的18%，分甲部聆聽及乙部綜合能力，比重分別是20%及80%。（張浩維攝）

卷三聆聽及綜合能力考核佔中文科總分的18%，分甲部聆聽及乙部綜合能力，比重分別是20%及80%。

「理想世界」冀考查學生推論判斷等能力

今年試卷甲部場景設定為，中文科課堂上，一位中五學生以「理想世界」為主題，淺談古今中外的看法；繼而引入師生就理想世界、個體與群體之間的關係作討論，各抒己見。考評局資料顯示，本部設題主要考查考生擷取重點、分析歸納、推論判斷、辨析手法等能力。

其次，乙部擬設一個處境，要求考生以「2019中學生建設社區計劃」申請人的身分，撰寫一篇文章，先舉例說明兩項宜居城市的特質如何締造幸福生活；再選擇一個建設社區計劃主題，論證選擇該主題的原因。

+ 5 + 4 + 3

作答時須依據聆聽資料及閱讀材料提示

考評局資料顯示，考生須按聆聽資料和閱讀材料的提示，從中擷取有關兩個宜居城市特質的資料，加以組織鋪排、引申補充；再緊扣所選主題的特點，提出合理見解，分析論述，以期說服他人；並配合語境，遣詞造句、布局組織，完成寫作任務。

是次考核文體屬第三熱門

廠商會中學中文科主任何慧微表示，專題文章屬於聆聽綜合卷的第三熱門文體，格式要求較演講辭及書信簡單，文體要求正路，預料今屆考生大多能配合題目要求；若見解論證飽滿，取高分並不困難。

廠商會中學中文科主任何慧微表示，專題文章屬於聆聽綜合卷的第三熱門文體，格式要求較演講辭及書信簡單，預料今屆考生大多能配合題目要求。（張浩維攝）

資料談及的截止日期為「陷阱位」

唯一的「陷阱位」，是在聆聽資料和閱讀材料均有提及截止日期，但實際上考生只需在文末註明姓名及學校，毋須寫日期。何慧微表示，若考生寫上日期，屬於輕微格式錯誤，整篇文章多於兩個錯處，才有機會被扣分。

今年乙部同時要求考生自擬標題，何慧微指，相關標題毋須花巧，只需平實概括整篇文章主題，若標題能達致言簡意賅、用字精煉，應能取得更佳分數。

何慧微表示，其試場共有145名考生，只有12人要求前往特別室應考，人數較過往少。（張浩維攝）

何慧微今年兼任試場監考員，她表示，其試場共有145名考生，只有12人要求前往特別室應考，人數較過往少。

考生一脫下耳機已舉手要求「加紙」

何慧微同時發現，試場內有近半考生要求「加紙」，更有考生在收聽完聆聽資料後，甫脫下耳機一刻，已舉手要求「加紙」。何同時發現，試場內近三成考生的書寫字體潦草，因此她提醒，作答卷三講求書寫速度之餘，同時須注意字體端正，雖然閱卷員會盡量批改，但若字體過於潦草，將影響整體印象。