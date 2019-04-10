男子男廁內偷拍男士如廁　控方失萬能控罪後舉旗不定　終准守行為

終審法院上周就「不誠實取用電腦」罪的法律爭議頒下判詞，裁定用自己手機拍照並非干犯該罪。律政司因等待終審的裁決，暫緩處理多宗同類案件。判詞頒發後，其中一宗涉及用手機偷拍的案件，今（10日）先在西九龍法院處理。涉案被告原獲准簽保守行為，惟控方兩日內三度轉軚，先要求押後聯絡事主，繼而要求安排審期。當申請不得要領後，最終又同意簽保守行為處理本案。辯方庭上質疑控方濫用司法程序，並方針大亂，要求「唔好搵我個客做犧牲品」。最終准簽保守行為。

被告李詠培最終獲准簽保守行為了事。（羅君豪攝）

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教學助理商場男廁偷拍

本案30歲被告李詠培，報稱教學助理。他原被控多項不誠實取用電腦罪，包括被指2015年，在旺角朗豪坊男廁嘗試偷拍鄰格男子。他去年8月承認3項不誠實取用電腦罪，並遭收押候判。而數天後，高院就協和案的上訴頒發判詞，裁定「取用電腦」並不包含使用自己的手機拍照或傳訊息。

原答應准簽保又求押後

控方就本案申請押後，期間被告獲保釋，辯方之後撤回答辯。至終院上周頒發判詞後，控方昨晚向辯方表示，會不提證供起訴被告，以簽保守行為處理。

案件今處理時，控方又稱想先聯絡事主，了解其看法，但未能聯絡對方，因此申請押後至4月25日。辯方反對再押後，指昨晚獲告知以簽保守行為處理，但控方現時才表示要聯絡事主。

官指似出爾反爾

裁判官考慮後，最終不批准押後，並指控辯雙方早已得知終院將就相關控罪有裁決，但控方遲遲未有聯絡事主。裁判官認為控方現時的做法，「似乎有啲出爾反爾」。

要求押後不果後，控方改為要求排期審訊，期間或為事主錄取新的口供，以考慮更改控罪。當控方指現時的控罪「可能未必進行到」，裁判官即時反駁：「一定進行唔到。」又指終審的裁決是「一錘定音」。

辯方：唔好搵我個客做犧牲品

辯方即質疑控方濫用司法程序，同時方針大亂。辯方指案件至今已3年，現時控方還試圖可否改控其他控罪。被告的代表律師指若控方要改控，應先準備好，「唔好搵我個客做犧牲品」。裁判官亦提醒控方，即使最後改控，並令被告成功定罪，法官或只要作象徵式判刑，又質疑花費的公帑和令被告感受的壓迫，是否合比例。

案件休庭後，控方終決定在不聯絡事主下，以簽保守行為處理本案。

被告認一時衝動偷拍如廁照片

而被告承認的案情指，他在旺角朗豪坊廁格頂部拍攝另一男子如廁，遭對方發現並報警。被告被捕後，表示「一時衝動先偷拍佢」，警方在他的電話發現3段及31張不知名男子的影片及相片，其後再於被告住所的電腦，檢獲12段及632張不知名男子的如廁影片及相片。

裁判官准被告自簽2000港元，守行為1年，期間不得拍攝他人不雅照片。

案件編號：WKCC2790/2018