港人愛吃魚生，但消委會早前從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本進行測試，結果發現太古康怡廣場元氣壽司的吞拿魚刺身樣本及荃灣的魚尚三文魚柳樣本，分別有蟲卵及線蟲，同時有10款吞拿魚刺身樣本甲基汞含量（即水銀的有機化合物 ）超標，最多超標近兩倍。 消委會表示，有市民以為芥末、鹽水、檸檬汁、蒜等有助殺滅魚生上的細菌，其實毫無科學根據，因魚生與醬汁接觸時間短暫，只會添加進食時的口感；又提醒若儲存或放置魚生得地方冷凍度不足，放置在室溫逾四小時，不建議食用。

譚鳳儀表示，今次調查分別發現有一款吞拿魚刺身樣本及三文魚樣本有蟲卵及線蟲。（張浩維攝）

研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，今次調查發現分別發現有一款吞拿魚刺身樣本及三文魚樣本有蟲卵及線蟲，惟但因數量太少，難以確認品種，加上樣本來自餐廳、超級市場及外賣店，難以得知其來源地，也難以透過肉眼辨別魚生有否寄生蟲。

汞可損害人體的神經系統 成人亦會受影響

她強調當魚肉用作生食，商戶有責任遵守安全準則。她又補充指，汞可損害人體的神經系統，對胎兒及嬰兒發育中的中樞系統影響最大，即使是成人也有機會受到影響。

芥末、鹽水、檸檬汁、蒜只增口感非可殺菌

至於不少市民對吃魚生存誤解，消委會總幹事黃鳳嫺表示，有人以為芥末、鹽水、檸檬汁、蒜等有助殺菌，但因為接觸時間太短暫、做法並不可靠，只會增加口感；某些情況下，例如把魚生切薄、酸度好低、酒精濃度高，也只是有機會減少細菌。

她補充指，應避免進食甲基汞含量可能較高魚類，包括體型較大或捕獵性魚類，改食汞含量較低的三文魚、沙甸魚、烏頭、黃花魚等。

黃鳳嫺表示，有人以為芥末、鹽水、檸檬汁、蒜等有助殺菌，但因為接觸時間太短暫、做法並不可靠。（張浩維攝）

魚生若吃不完 應立即煮熟

即使是外賣魚生，黃鳳嫺提醒必須盡快食用，皆因一般家庭雪櫃冷凍度不足以殺死細菌或寄生蟲，也千萬不要留待翌日才吃，若吃不完便要立即煮熟。

此外，不少市民吃自助餐或放題時，進食大量魚生，黃鳳嫺強調「適可而止」，攝取過量容易引致重金屬超標，若魚生放置在室溫超過四小時，不建議再食用。