中環排檔大翻新　本地藝術家鐵閘上畫老香港故事　見證半世紀變遷

城市發展急促，舊式小販攤檔已日漸消失，尤其商廈林立的中環，只得少量排檔仍在營業。市建局近日出資，為區內部份攤檔翻新，並由本地藝術家操刀設計為檔口「換新衣」。 有屹立中環逾50年的生果檔主說，半世紀歷盡變遷，舊式攤檔已漸被淘汰，但他仍希望翻新後能吸引更多客人光顧。亦有過往銷售雀鳥的小販稱，攤檔設計加入雀籠等象徵式擺設，希望重開後能再現昔日光景。

袁石偉(圖右)於同文街開設生果店，與本地藝術家黃志豪（圖左）共同構思美化圖案。（張嘉敏攝）

在中環熙來攘往的街道上，「袁記時果」隱身於中環中心旁的小巷內。袁石偉是攤檔的第二代舵手，這攤約50年前由其父親一手創立，30年前交到他手上打理。他憶述過往中環中心的原址是舊式唐樓，不少住戶、「馬姐」均會前來光顧，「再斯文嘅人都會企喺度食西瓜。」

隨著時代變遷，大型超市進駐，不但改變銷售模式，生意亦趨淡靜。加上日久失修，攤檔亦出現結構問題，如頂部的鐵架生鏽，令他擔心日後將出現漏水情況；而排檔的鐵閘亦曾經倒塌，需要急召維修師傅。他坦言幸得市建局資助更換新攤檔，免卻維修的煩惱。

鐵閘上配以鮮豔顏色，更畫上店主家人的愛犬。（張嘉敏攝）

藝術家與店主共同構思設計

曾為不少老字號翻新外貌的本地插畫家黃志豪，負責為「袁記時果」新檔攤的鐵閘改頭換面。他繪畫了具標誌性的水果，亦有一隻穿起西裝的狗。他解釋，設計時曾多次與店主會面，得悉他家中愛犬早前過世，故將牠加到畫中作紀念。另外，因應店舖位處中環，他亦加入「Stay Cool」等字眼、並配上鮮豔顏色，希望為都市人打打氣。為令鐵閘圖畫受得住風吹雨打，黃志豪特意選用防鏽油漆，希望能保存畫作。

王俊禧（圖左）為冠芳的負責人；本地藝術家凌楚筠（圖右）負責為其美化攤檔。（張嘉敏攝）

店主盼透過美化重現昔日故事

至於與「袁記時果」同樣位處同文街的攤檔「冠芳」，於50年代創立之初原為售賣雀鳥，負責人王俊禧憶述其岳父創業時，附近的街道充斥鳥檔。惟後來因應禽流感來襲，他們才轉售鳥糧等副產品；由於岳父年紀老邁，故由他接手經營。王俊禧形容攤檔屬於他的「回憶」，重修後將改為售賣與雀鳥相關的手工藝品，希望再呈現出昔日區內的光景。

攤檔掛上多個鳥籠。（張嘉敏攝） 「冠芳」現時掛有多個鳥籠，鐵閘上則畫有雀鳥及茶壺圖案。負責設計的畫家凌楚筠解釋，雀鳥於店舖歷史中擔當重要角色，「（雀鳥）可以繼續陪住佢哋開檔。」她又稱，過往的作品多為室內壁畫，形容今次為新挑戰。凌楚筠解釋，因攤檔位處室外，故進度受天氣影響；另外由於鐵閘表面不平均，故繪畫線條分外需時。不過，她認為攤檔屬於香港歷史一部分，能夠參與其中分外具意義。

市建局於去年6月起，分階段為中環H6 CONET的社區空間進行美化工程。除資助位於同文街的3個小販攤檔進行美化工程外，2個位於機利文街的攤檔將於5月初進行美化，屆時設計師將會於攤檔上裝勘立體雕塑。另外，市建局與鄰近的大廈合作，美化位於興隆街的一幅磚牆，將夥拍藝術家塗上壁畫。