【港珠澳大橋】開拓新景點　東人工島旅遊設施規劃今起全球招標

港珠澳大橋通車半年，開通初期吸引不少內地團旅客經大橋來港，衍生「逼爆」香港口岸旅檢大樓及東涌問題。港府其後曾指正與內地研究，開通大橋東人工島讓旅客不用入境香港就可遊覽大橋。 港珠澳大橋管理局於官方網站公布，由今日（25日）起一連六日就大橋東人工島旅遊及配套設施進行整體策劃及概念設計招標，為港珠澳大橋東人工島旅遊及配套進行概念設計、策劃及施工總承包等工作，預計由內地當局負責審批。

根據港珠澳大橋管理局的招標文件指，就大橋東人工島旅遊及配套設施的整體策劃、概念設計等工作進行全球招標。（資料圖片）

根據港珠澳大橋管理局的招標文件指，由今日（25日）起，向全球採用資格後審的方式進行公開招標，為大橋東人工島旅遊及配套設施的整體策劃、概念設計等工作，預計由內地當局負責審批，當中亦指出，港澳台地區在內的境外投標單位亦可以參與其中。管理局指，投標者須為在規劃、建築、景觀、旅遊、產業策劃等的專業人員，為人工島作出策劃及概念設計，強調投標者需要全程直接參與設計過程。

管理局又指出，招標者需有5年至少成功完成2次境內外旅遊景點策劃，或為4次境內、外商業策劃經驗。有興趣者需於本月30日前遞交報名表格及購買招標文件相關表格，當局有意於稍後時間進行現場考察、招標介紹及答問會，並會向得分位於前三名、但未能中標的投標人提供10萬至20萬元人民幣的補償費用。

大橋開通的首兩個月，大批內地旅客湧到東涌，引起區內居民不滿。（資料圖片）

不少旅客只是想體驗大橋

商務及經濟發展局局長邱騰華曾去年11月表示，登記來港的旅行團數目由首個星期的70團，增至當時每星期700團，當中約兩成旅客入境後沒有轉乘交通工具到市區，反映他們只是想體驗大橋。他又透露，港府正跟內地當局研究，開通大橋東人工島，讓旅客不用入境香港就可遊覽大橋，於東人工島增加購物設施，並直接折返珠海或澳門，港珠澳大橋的東、西兩座人工島為大橋從橋樑到隧道的轉換站，當中東人工島則預留了旅遊觀光功能外，西人工島則作為管理的功能。