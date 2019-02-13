【情人節】唔送玫瑰改送菜　社企推有機菜束　撐錦田小農戶減浪費

情人節愛侶互贈禮物固然甜蜜，但鮮花擺幾日就凋謝，包裝物料用完即棄，變相製造垃圾。社企「家家廚房」推出情人節本地有機菜束訂購和DIY工作坊，還附送食譜供情侶參考「煮飯仔」，支持本地農業及減少浪費，過一個溫馨又環保的情人節。

情人節買束花，動輒數百元，不過有機菜束就一百元有找，社企「家家廚房」推出情人節本地有機菜束訂購和DIY工作坊，每束98元，拍照之後還可參考附送的食譜烹調食用。

位於太子的社企共享空間「壹樓共同社」舉辦的工作坊，有二人同行優惠，可讓情侶一起製作菜束。工作坊導師阿寳表示活動已額滿，而原先預算的菜束亦供不應求，現額外訂菜製作少量現貨。

網上不時流傳情人節過後花束被遺棄在垃圾桶的相片。（資料圖片） 阿寳是香港中文大學的畢業生，曾協助該校學生組織農業發展組的畢業菜束訂購，服務推出三年來大受學生支持。她眼見網上流傳情人節花束被遺棄垃圾桶的圖片，覺得浪費，而這些鮮花種植過程會使用農藥，對大自然有害，就想在情人節推廣本地有機菜束：「既然有農作物長得像花一樣，又可以食，為甚麼不以菜束取代花束？買有機農作物，對泥土無害，愛護環境，又可以支持本地農業，以及與自己喜歡的人煮一餐健康的飯，享受當中的交流過程，一舉三得。」

自2016年起，每年Photo Day，中大學生組織農業發展組均會製作畢業菜束，供同學訂購。（取自「中大農業發展組」facebook） 「提起菜一般人只會想到綠色，但其實很色彩繽紛，有機菜也有不同品種和顔色。」阿寳表示，每束菜包含四至五種蔬菜，全是當造時令菜，包括紫、橙、綠色和塔型的椰菜花，黃、紅、紫和綠色的豬乸菜，羽衣甘藍和甘筍等。

組成菜束的蔬菜全是冬天當造的品種，例如椰菜花、豬乸菜、羽衣甘藍和甘筍等。

組成菜束的蔬菜全是冬天當造的品種，例如椰菜花、豬乸菜、羽衣甘藍和甘筍等。

阿寳提醒，菜束放得久會缺乏水分，賣相變差，但只要過一過水仍可食用，最好即日食用，或像保存鮮花一樣放進水瓶。 用作菜束的蔬菜，是於元朗錦田的家庭式經營農場收割，由於沒有化學肥料、農藥和基因改造種子，因而收成較慢。阿寳希望透過這個活動，增加本地農作物的吸引力，讓更多人知道香港還有農夫用心種出優質蔬菜，「我哋會提供定期共購菜服務，直接向這些農夫買菜，而且希望推廣本地農業，所以只收取成本價，收益直接歸農夫」。

製作菜束的二手包裝物料。 此外，菜束以可循環再用的二手物料包裝，如不織布、絨布、尼龍繩、麻繩等，不用膠紙。這些物資均由阿寳從家中和中大收集得來，「平時收禮物後有很多漂亮的包裝紙，保存了很久卻沒用。」她呼籲顧客再重用這些菜束包裝，減少浪費。

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