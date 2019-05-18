米芝蓮壽司店「玄鮨」刺身有活蟲　餐廳承認並銷毀全批貨

夏日炎炎，不少人或會選擇進食魚生刺身。繼早日消費者委員會發現有三文魚和吞拿魚刺身含有蟲卵及線蟲後，有市民今日（18日）到曾獲米芝蓮推介的銅鑼灣日本餐廳「玄鮨」進食，於其魚生飯中，驚見鰈魚刺身內正蠕動的活蟲，狀甚「生猛」。 玄鮨向《香港01》證實事件，指調查後發現店內一批鰈魚出事，現已將相關批次銷毀，並向供應商反映事件。

涉事的餐廳「玄鮨」位於銅鑼灣，曾連續5年榮獲米芝蓮推介，而於網上亦獲得不少好評。

「玄鮨」餐廳員工陳先生回覆《香港01》查詢時指，有食客於今日（18日）下午在該店內進食時，發現其魚生飯中出現白色的活蟲。餐廳員工隨即向顧客道歉，並免收其費用。

陳先生表示，其後餐廳將事件報告予店內廚師，調查後發現出事的為店內一批鰈魚。餐廳已即時銷毀該批次的鰈魚，並向供應商反映。他強調餐廳現時店內供應的鰈魚並無出現相關情況，並會於供應予客人前再三檢查。

食客：兩碗魚生飯都有活蟲 各長1.5厘米

從食客所拍攝的片段可見，魚生飯內一塊刺身，肉中有一條正在蠕動的活蟲。該活蟲外形幼細、白色，外觀與魚片的條紋相似，相信若非仔細觀看亦難以發現。根據食客的描述，她們分別於兩碗魚生飯內各發現一條活蟲，而當中一條的長度更達1.5厘米。

涉事的餐廳「玄鮨」位於銅鑼灣。（玄鮨FB專頁圖片）

消委會上月發現元氣壽司及魚尚魚生有蟲卵及線蟲

魚生有蟲偶有發生，消委會於上月曾從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本進行測試。結果發現太古康怡廣場元氣壽司的吞拿魚刺身樣本及荃灣的魚尚三文魚柳樣本，分別有蟲卵及線蟲。不過，由於樣本中的蟲並沒有蠕動，故不能確定是否活蟲。

香港大學生物科學學院梁美儀教授其後曾指出，線蟲進入人體後會吸收人體的營養繼續生長，不會離開。而港大感染及傳染病中心總監何栢良其後同樣指出，冷凍魚生只能殺蟲，不能殺菌；建議高風險人士如幼童、老人家、癌症病人、 高劑量類固醇、 肝病糖尿病患者，以及服用抗生素者都不能進食魚生。

「玄鮨」的魚生飯Deluxe Chirashi （特上ちらし），除了鰈魚外，也有大吞拿魚、深海池魚、剝皮魚、鰹魚、赤鯥、鯖魚、小肌、帆立貝、赤貝、象拔、牡丹虾、三文魚籽以及海膽，未知是否事件中食客所叫的魚生飯。（玄鮨FB專頁圖片）

↓↓十大港人最愛壽司出爐↓↓