關注青年住屋聯席向林鄭遞交逾6000市民簽名　促優化青年住屋政策

為促請特區政府、青年發展委員會優化青年住屋政策，回應住屋訴求，「關注青年住屋聯席」多名代表今日（21日）早上前往政府總部請願，並向特首林鄭月娥遞交逾 6,000個《我要青年住屋政策》聯署行動的市民簽名，要求當局及早爭取政府制訂專屬於青年的住屋政策。 代表批評，目前香港私人樓宇售價高、租金貴，嚴重脫離市民負擔能力；公營房屋供應嚴重短缺，公屋平均輪候時間截至今年3月底繼續維持 5.5 年，續創自回歸以來的新高，非長者一人申請者更受配額及計分制影響，「上樓」仍然是遙不可及；資助出售房屋供應持續未能達到《長遠房屋策略》目標，居屋申請宗數亦屢錄得破歷史的驚人記錄，當中綠白表、家庭與單身者配額比例，也未回應到公眾的置業訴求。香港的房屋問題嚴峻，而房屋政策往往忽視青年人的住屋訴求，青年人在住屋選擇上苦無出路，導致青年怨憤日深，亦潛在青年人向下流的危機，青年發展委員會所謂關注青年人的「三業三政」，住屋屬重點範疇之一，但至今仍未有展開討論及研究，只是言過其實，令人極度失望及遺憾，促請政府正視問題。

公屋聯會、關注青年住屋聯席代表今日到特首辦進行請願，向林鄭遞交逾6000名市民簽名，要求政府關注青年住屋政策。(關注青年住屋聯席提供)

公屋聯會去年連同十多個青年團體成立「關注青年住屋聯席」，目的是要走入青年群體，聆聽青年人聲音，整合青年人對於住屋的意見，藉以向政府提出政策建議，改善青年住屋的政策，為青年尋找更多住屋的出路。「聯席」已提出十多項建議，其中包括放寬青年首次置業按揭成數；增加白表免補價購買二手居屋計劃單身人士配額比例；提高青年核心家庭居屋揀樓優次；引入以首次置業人士為對象的賣地條款；青年宿舍應納入為房屋階梯之中，每年有適當的供應量；以及設立配對基金，支持青年「共居」項目發展等。

「聯席」召集人藍偉良表示，他們在今年4至5月發起《我要青年住屋政策》的聯署行動，透過在多個公共屋邨、居屋屋苑、公眾地點擺設街站，及於互聯網等呼籲及收集公眾簽名支持，至今共收集逾6,000個市民簽名支持。他重申，「聯席」促請政府盡快開展對於青年住屋政策的研究，在租住房屋、置業方面作出優化，回應青年人的住屋訴求。