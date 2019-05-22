11歲女童墮「網絡打手騙案」陷阱　上網見招聘廣告　求職變破財

暑假將至，不少學生會趁悠長假期尋找兼職工作，卻有機會誤墮騙案陷阱，甚至負債累累。警方商業罪案調查科今日（22日）召開記者會，指去年全年共錄得134宗求職騙案，涉及220人，涉款逾2000萬元，部分案件為「網絡打手騙案」，騙徒會透過社交媒體訛稱有工作介紹，實則向事主騙財。 警方透露，有年僅11歲女童在社交媒體看到一則「圖畫加工」的工作廣告，騙徒其後向受害人聲稱需先繳交1200元入會費，女童於繳費、並交出已加工的畫作後，騙徒隨即失去聯絡，亦未有發出工資。此外，一名26歲女受害人，於今年3月墮入涉化妝品投資的保證金騙案中，騙徒收取逾91萬保證金後逃之夭夭，令受害人損失慘重，呼籲青少年提高警覺。

商業罪案調查科高級督察許仲恒（左）透露，去年涉及保證金及行政費騙案的最高金額達90.8萬元。（張美華攝）

「高回報化妝品投資」 26歲女被騙90.8萬元

警方去年共錄得共134宗求職騙案，商業罪案調查科高級督察許仲恒透露，去年涉及保證金及行政費騙案的最高金額達90.8萬元，個案受害者為一名26歲女士。

受害人在社交媒體看見廣告介紹，有一份聲稱高回報的化妝品投資工作。在接洽工作期間，騙徒向受害人表示化妝品價格昂貴，需要先繳交逾91萬元的款項，再收取化妝品。然而，受害人在繳款後，騙徒隨即失蹤，亦未按時交出化妝品。

做「圖畫加工」要先入會 11歲女被騙

另外一宗案件則涉及一名11歲女童，該名11歲女受害人於前年12月，在社交媒體看到一則「圖畫加工」的工作廣告，表示報酬為150元至1000元，便聯絡對方接洽工作。騙徒其後向女受害人聲稱需先繳交1200元入會費，女受害人於繳費、並交出已加工的畫作後，騙徒隨即失去聯絡，亦未有發出工資。

警方指部份「網絡打手騙案」，亦要求求職者之前繳付會費才獲受聘。許仲恒呼籲市民如果遇到有人要求須先繳交保證金或行政費等，應加倍小心。若面試時，對方提出要交出身份證、銀行卡或私人物品作保證，青少年亦需提高警覺。

常見求職騙案種類（張美華攝）

借貸騙案多 誘受害人借財仔後失蹤

警方指，去年眾多求職騙案，以借貸騙案為主。許仲恒表示，借貸騙案主要涉及2種犯案手法，包括騙徒以酬金誘使求職者以個人名義申請貸款，取得借款後便失去聯絡，最終由求職者承擔債務。

另外，騙徒又會藉詞背景審查，要求求職者提交身分證、信用卡和銀行卡等個人資料，然後冒充其身份申請借貸，甚或盜用求職者信用卡非法簽帳，同樣於取得款項後失去聯絡，令求職者蒙受損失。

求職騙案常用招聘字眼。（張美華攝）

新式騙案手法 涉買手機騙財物

除此以外，許仲恒表示今年有7宗涉及手機服務申請的新騙案手法。他指，騙徒以酬金誘使求職者以個人名義購買新手提電話、服務計劃或充值卡，在取走電話或充值卡後失蹤，並由求職者背負昂貴費用。警方就案件拘捕一男一女，暫未有新同類案件出現。

警方續稱，去年錄得兩宗模特兒騙案，騙徒假稱招募模特兒、配音員或歌手，誘騙求職者先繳付各種如試鏡費和培訓課程等費用，事後卻沒有提供工作。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，去年全年共錄得134宗求職騙案，涉及220名受害人，年齡介乎11至60歲，損失金額約1920萬元。而今年首四個月則有50宗求職騙案，涉及54名受害人，年齡介乎16至60歲，受騙金額約408萬元。