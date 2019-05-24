【梅艷芳安息之地】九龍塘省善真堂擬擴充　建玻璃幕牆觀音廟

樂壇巨星梅艷芳「梅姐」和Beyond主音歌手黃家駒逝世後，靈位多年來都供奉在位於九龍塘的道觀「省善真堂」，每年都有不少歌迷前往拜祭，而省善真堂近期動作頻頻，繼去年以接近3億元的高價購入九龍塘律倫街5號時鐘酒店用地之後，近日再向城規會提出申請改劃該幅用地，計劃興建一座新道觀。 據省善真堂向城規會提交的文件指，新道觀的設計擬糅合現代建築風格及傳統中國四合院設計模式，將採用玻璃幕牆為主調，以融入該區以西式洋房為主的社區環境。 省善真堂回覆《香港01》查詢時表示，計劃興建的新道觀內部不會設置龕位及靈位，亦將完全依照環保方式運作，禁止燒香、燒化金紙等；負責人亦透露，新道觀內部將設置一個觀音廟供人參觀。

◆省善真堂擴建計劃圖片◆

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去年3億舊財神酒店舊址 今向城規會申改建

提出申請的省善真堂，是一個歷史悠久的非牟利慈善佛道宗教團體，現時會址位於律倫街7至8號。在省善真堂內，擺放着已故樂壇巨星梅艷芳以及Beyond樂團主唱黃家駒的牌位（梅艷芳的骨灰安放在大嶼山海會塔）。每年來自世界各地的歌迷和生前好友在兩位巨星的生辰及忌日，都會攜帶花牌、香燭、壽包前來祭拜追思。

至於省善真堂今次擴建計劃，則涉及去年以接近3億元購入的律倫街5號，即時鐘酒店「財神酒店」的舊址土地。

省善真堂總幹事：新道觀不設龕位 禁止燒香

省善真堂總幹事王先生在回覆《香港01》查詢時指，計劃新建的道觀主要用於參觀，將以玻璃幕牆建造，內部或將有一個觀音廟供人參觀。當問及是否會擺放龕位、靈位等供人祭拜時，王先生指並無此計劃，新道觀將完全以環保方式運營，不允許燒香、化金紙等祭拜行為。

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新道觀樓高兩層 玻璃幕牆為主調

申請人向城規會提交的文件指，申請的地盤面積約951.3平方米，擬發展一所糅合現代建築風格及傳統中國四合院設計模式的廟宇，設計將採用玻璃幕牆為主調，並會運用水及園林佈置元素。在申請人提交的規劃圖中可見，省善真堂的新道觀共有2層高，正門除了「省善真堂」的字樣外，亦橫書「清心虛靜」四字。內設有多功能室及教育中心，底層更設有地下停車場，供旅客車停泊；而室外則計劃種植竹子作為天然屏障。

申請人向城規會提交的文件指：「已紮根九龍塘多年，一直致力參與各項社區慈善服務，累積的信眾人數日益增加；雖然該區不乏與宗教相關的機構及建築，但針對道教的廟宇卻少之又少，並不足以容納信眾祭祀需要，希望透過是次規劃申請，闢設一所富現代建築格的道教廟宇，以容納日益增加的宗教需要。」

九龍塘省善真堂（網上圖片)

省善真堂為融合佛、道兩家的宗教團體，前身為1942年在東莞成立的蓬瀛閣，設有善寶善社，戰後遷港，於1952年在九龍深水埗營盤街成立省善真堂，1958年獲華民政務司立案為廟宇，1959年遷往譚公道，1970年遷至九龍塘律倫街現址。

土地註用處資料顯示，省善真堂去年8月底以2.9億元，購得過去一直用作時鐘酒店用途的律倫街5號用地，樓面呎價接近4.7萬元；倘若是次申請獲得接納，將會在該區再擴「版圖」。