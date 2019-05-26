30間「暖心餐廳」設輔導員免費為港人急救情緒　首年料300人受惠

生活在節奏急促的都市，部份港人會有不同程度的壓力與鬱結，惟情緒輔導服務的費用未必人人可負擔。 亞洲催眠治療及輔導協會今日（26日）宣布推出「暖心餐廳」計劃，在餐廳較輕鬆的氛圍下，由義務輔導員免費與有需要人士傾談，為其紓壓，有需要的個案會轉介至其他合適的機構。 協會稱，服務目標群組為教師，因為本港教師的壓力大但情緒支援不足，希望可幫助他們。目前有30間餐廳參與計劃，首年目標希望為300人提供此服務。

鄭穎賢（左三）希望計劃可令受助人適時得到支援。（亞洲催眠治療及輔導協會提供圖片）

亞洲催眠治療及輔導協會會長鄭穎賢分享今次計劃的起源，是因為曾有朋友不願承認自己的情緒問題，亦不願接受輔導，直至一次相約她到餐廳傾談才盡吐心聲，。鄭穎賢認為，餐廳內的輕鬆氣氛可令大家較放鬆，於是有了「暖心餐廳」的構思。

她又提及，一般私人輔導服務收費未必人人能負擔，公營的服務輪候時間又很長，協會希望今次計劃，可協助有需要人士適時獲得支援。

本身是註冊教師的鄭續指，老師是主要目標服務群組之一，因為教師面對的壓力大、但情緒支援不足；此外，年滿18歲的人士亦可享用輔導服務。

林雲峯強調計劃不是治療，而是紓緩受助人情緒。（亞洲催眠治療及輔導協會提供圖片）

義務輔導員先為受助人「止血」 並非治療

香港催眠輔導中心會長林雲峯表示，會小心處理每個個案，如在安排餐廳見面前都會先與受助人透過電話傾談，了解個案人士需要，以便安排合適的輔導員。早前推出的先導計劃有50人接受服務，當中三分之一為領取綜援人士，他希望暖心餐廳計劃能為低收入家庭提供協助。林又強調，計劃並非治療，而是紓緩受助人情緒，猶如先替他們止血。

輔導員會與受助人傾談約個半小時，若輔導員認為受助人需進一步接受輔導，會轉介個案到其他適合機構。

目前參與計劃的30間餐廳位置

計劃詳情：https://hypnosis-hcchk.hk/warmrestaurant/