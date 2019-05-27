機電署公布升降機保養價格資料　月費介乎3900元至逾2萬元

升降機易發意外，需要及時保養。機電署早前委託獨立顧問抽樣調查全港私人住宅和商業樓宇升降機的保養價格，結果發現保養月費變幅介乎0.4%至9.4%，而實質月費則介乎3,936元至20,912元。

升降機易發意外，需要及時保養，而不同運行樓層及速度的升降梯保養費用不一。（資料圖片）

機電署早前委託顧問，樣調查全港私人住宅和商業樓宇升降機的保養價格，並於今日(27日)公布相關資料。

顧問根據約從1,830個地點所收集得來的數據作分析，發現平均保養費均有升幅，其中私人住宅樓宇中，運行在26層至35層、額定速度大於每秒1.75米的升降機，平均費用較去年升5%，月平均保養費達7,076元。

而在私人商業樓宇中，運行高於35層、額定速度大於3.5米每秒的升降機費用漲幅最大，達9.4%，月平均保養費20,912元；機電署指，由於運行樓層高於35層的升降機數目很少，故經由抽樣調查所得的保養價格數據會有較大的波動。

機電署早前委託獨立顧問抽樣調查全港私人住宅和商業樓宇升降機的保養價格。以上價格數據的更新日期為2019年3月31日，上次數據的日期為半年前的2018年9月30日。（機電署資料）

除了價格因素外，機電署建議升降機的負責人在選擇註冊升降機承辦商時，亦應參考註冊承辦商保養採購合約的範本、升降機負責人手冊、選擇保養註冊承辦商的指引等等。以上資料可以在機電署網頁內「負責人天地」專欄內找到。