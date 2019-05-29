0.1%政府宿舍暫時空置　當局研究出售兩幅高級公務員宿舍用地

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（29日）回應立法會議員謝偉詮書面質詢時指出，截止今年4月，政府宿舍單位達23,551伙，當中有約0.1%單位正等待編配，並暫時空置。 至於無需用作宿舍用途、即已列為過剩的單位中，當局表示，由其他部門管及為職位需要而設的90個過剩宿舍中，已規劃作其他長遠用途，或開放予非政府機構申請等；另有8成已轉交產業署的高級公務員宿舍過剩單位已出租。當局又指，正考慮合適方案，包括以賣地形式出售，處理兩幅高級公務員宿舍用地。

當局指出，現時並無過剩的紀律部隊部門宿舍單位。（資料圖片）

當局指出，截止今年4月30日，政府宿舍的單位數目達23,551伙，當中以包括紀律部隊的部門宿舍最多，達22,891伙，佔97%；而高級公務員宿舍及為職位需要而設的宿舍，則分別佔493及167伙。

局方說，用作編配予合資格人員的政府宿舍物業，現時只有約0.1%單位因正等待編配而暫時空置。

紀律部隊宿舍單位無過剩

當局指出，現時並無過剩的紀律部隊部門宿舍單位；而由其他部門管有及為職位需要而設，並屬於過剩的宿舍，則約有90伙。單位已規劃作其他長遠用途、開放予非政府機構申請使用或尚在考慮作其他用途。

立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓就政府宿舍的空置情況，提出書面質詢。（資料圖片）

8成高級公務員宿舍過剩單位已出租

至於高級公務員宿舍，截止4月30日，局方稱由公務員事務局轉交產業署的過剩單位為147個，當中33個位於私人發展物業內，大部份於最近五年內轉交予產業署，約八成已出租，其餘的正準備出售或出租。

研究出售兩幅高級公務員宿舍用地

同時，政府早年前成立的長遠財政計劃工作小組，亦曾建議出售9幅高級公務員宿舍用地。當局指出，該報告提及的九幅高級公務員宿舍用地，有七幅現時繼續用作高級公務員宿舍，發展局正考慮合適方案，包括以賣地形式出售，處理其餘兩幅用地。