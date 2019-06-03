科大人文社科學院首位女院長蔡欣怡　聽民意　新增心理學副修科

科技大學人文社科學院去年迎來首位女院長蔡欣怡，她是該學院第一位女性院長，上任後甚少接受傳媒訪問的她，在接受訪問時，分享她人生歷程：曾打選讀醫、之後改修政治、畢業後到投行工作、其後加入NGO和奧巴馬媽媽共事、兜了一個大圈回到學術界。 蔡欣怡期望為學院帶來新氣象，學院最快下年春季將提供「心理及行為科學」新副修科，以回應學生的民意；學院亦計劃將音樂、電影及創意寫作等，擴大成本科生可選讀的副修科；希望透過課程改革，為主打工商等「搵食科」的科大學生，增添更多人文藝術氣息。

科技大學人文社科學院去年迎來首位女院長蔡欣怡，她是該學院第一位女性院長。(李澤彤攝)

說起科大，不少人會想到其強項工科、商科，或許較少人留意其人文社科學院，雖然對比其他院校，以至科大其他學院，其人文社科院都是一個「小學院」，不過其新任院長蔡欣怡，本身亦來頭一點也不小。

她畢業於美國哥倫比亞大學，其後於紐約的摩根士丹利任職財經分析師，再轉投國際非牟利組織「Women's World Banking」任職，推動低收入婦女充權，隨後於2013年加入科大，是學院首位全職女教授，她於去年晉升至人文社科學院院長，她期望可聘用更多女教授，為學院增添新氣象。

科大向來以工商及科技為強項，人文社科學院期望可培養學生人文藝術造詣，平衡發展。(資料圖片)

而首先改動的是課程。科大人文社會科學學院現時提供兩個本科課程，包括理學士（環球中國研究），以及理學士（定量社會數據分析）；同時，亦提供人文學、社會科學、中國研究及通識研究合共4個副修科目，校內各學院的本科生只需修讀最少18個學分，及成績達標者，即可取得副修資格。

蔡欣怡表示，歷年來心理學均是熱門選讀科目，每逢開課，例必有大量學生捧場。(李澤彤攝)

將擴大心理學為副修科

未來會擴大心理學為副修科，蔡欣怡表示，除以上科目外，歷年來心理學均是熱門選讀科目，每逢開課，例必有大量學生捧場，「次次都要用最大演講廳，同一定會坐滿」，她認為主要與其有助解構人性及日常行為有關。

她指，今次將之擴成跨學院副修科，旨在回應學生志趣，亦為有意專研心理學的學生提供入門基礎，學院將重點聚焦社會心理學，亦將教授各種研究方法。

她又提到，有即將畢業的社科學院學生更已被美國哥倫比亞大學錄取，來年轉攻心理學研究課程。

蔡欣怡是科大人文社科學院首位女院長。(李澤彤攝)

心理學以外，人文社科學院亦計劃將音樂、創意寫作及電影等，納入本科生副修科範圍，而這個課程設計，正是為了回應全球發展的新趨勢。蔡欣怡解釋，科技發展一日千里，AI智能及機器等的學習能力，甚至可超越人類，而藝術為社會提供不可或缺的創造力、美感及人性化價值觀，因此學院致力推動創意藝術發展。

現時科大已提供近20個音樂、創意寫作及電影等選讀課程，未來或再夥拍音訊工程學等提供跨學科合作，最快於下年底有望選讀相關副修科目。翻查學院網頁，創意寫作課程由憑《日熄》勇奪「紅樓夢獎」首獎的知名當代作家閻連科、以及文學評論家劉再復雙雙講授，另一方面，科大學生亦於音樂領域取得佳績。