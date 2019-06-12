【逃犯條例】10餘市民尖沙咀海旁聊天　遭23警察包圍查身份證

《逃犯條例》修訂今日（12日）在金鐘引發一場大規模衝突，入夜後仍未平息。警方高度戒備，對市民聚集也甚敏感，有十多名市民晚上在尖沙咀文化中心外的「自由戰士」雕塑附近休憩，突然被23名警察雙重包圍，要求出示身份證登記資料。從事藝術工作的張小姐是被包圍的市民之一，她直言對警察的行為感到「唔舒服、好恐懼」，又認為警方的態度極不友善。

有市民晚上與朋友在尖沙嘴海旁聊天，突然被23名警察包圍，要求出示身份證。（受訪者提供）

今日下午金鐘爆發一場暴力衝突，示威者在立法會門外衝擊警方防線，一度進入封鎖的示威區，警方使用不同武力驅散群眾，包括催淚彈、橡膠彈、豆袋槍。有網民晚上於Facebook直播，影片中十多名市民被警察包圍，當中有人指今日曾參與和平示威，卻無辜受催淚彈，質疑警察是否做多了？有關做法能否改善香港現況？他直斥「你哋好好反省吓啦！」

同被包圍的張小姐向《香港01》表示，晚上近9時，與十多名朋友在尖沙咀海旁聊天，突然被23名軍裝及便衣警察包圍，要求出示身份證，過程長達20分鐘。她形容當時被雙重包圍，警察喝令交出身份證，她指他們態度及行為令人「唔舒服、好恐懼」。

其後有三名警察離開後又折返，態度改為友善，再問他們「預計逗留到幾時？」她表示，一班朋友只是感到疲累，希望找個地方坐下來聊天，不明白對方截查身份證的原因，對方也沒有解釋，「感覺好差！」

因反對修訂《逃犯條例》，示威者於今日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）