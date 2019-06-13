【逃犯條例】市民電台節目評示威：質疑警違指引、支持港府不可退

大批市民昨日（6月12日）在金鐘參與反《逃犯條例》修訂的示威，下午起與警方爆發激烈衝突。不少市民今早(13日)致電兩個電台節目表達意見，部分人批評警方過度武力，質疑違反警方武力指引，亦有聽眾則支持立法，認為港府不可退讓。

（資料圖片/余俊亮攝）

聽眾：警員似獲指示瞄準頭部開槍

多名聽眾今早致電商台節目《在晴朗的一天出發》，批評警方使用過度武力，有人認為警員是有意識瞄準市民的頭部，質疑這違反警方武力指引。

警察親屬洪小姐語帶哭腔表示，她一直相信警隊中大部分警員都是好警察，但昨日她見到的場面：「啲警察向學生嘅頭開槍，發癲咁掟催淚彈。」這令她對警察的印象完全破滅，不敢再向人提到自己家庭成員中有警察。

昨日有到場的聽眾蔡先生表示，正就讀大學兒子希望到現場支援，作為父親唯一可做的，就是保護他。在衝突期間，他在立法會門口附近，當時有一名教師被射傷眼，被抬到後方接受治理時，他正好站在旁邊。

蔡先生批評，當時見到警員瞄準民眾的頭部發射，而後方疑似有督察指揮，這相信不是基於自然反應，而是有計劃的射擊，質疑違反警方武力指引，指自己在香港生活四十多年，完全想像不到警察會如此開槍對付年輕人。他又指，在現場見不到有磚頭擲出，頂多是水樽等較輕的雜物。

衝突期間，有示威者眼部被射中。（網上圖片）

另有男聽眾致電港台節目《千禧年代》，批評警方使用過大武力，且不少更擊向要害，並非必要，又認為本港已陷入「無傾講」狀態，由政府隻手遮天。有市民認同昨日是「暴動」，不過暴徒並非示威市民，而是警隊及特首。

不過，亦有聽眾持相反意見，一名女聽眾表明支持立法，坦言對昨日示威情況反感，認為如同脅持香港，她促請港府不可退讓，又批評反對者缺乏思辯能力，「唔知有咩好擔心」。她認為，條例已收窄至最高刑罰監禁7年或以上的罪行方會作出移交，又謂港人如擔心被移交至內地，「唔上大陸咪得囉！」

亦有已為人母的女聽眾則批評，特首一意孤行，任容手無寸鐵的年輕人在前線受到武力衝擊，「難道我哋嗰啲就唔係仔仔女女咩？」