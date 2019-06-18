港大民研：警隊滿意度淨值跌至4年新低　評分紀律部隊包尾

撰文：鄭翠碧
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香港大學民意研究計劃（港大民研）今(18日)發表紀律部隊民望調查，調查在本月3至6日進行，即在本月兩次大型遊行前夕，不過研究發現，警隊的滿意度淨值已跌至4年新低，警隊的評分亦為9個紀律部隊中最低，港大民研形容，是對警隊的「最後預警」。港大民研總監鍾庭耀稱，希望政府和市民都知道香港警隊的廉潔和專業形象得來不易，要好好珍惜。
港大民研在本月3至6日，即兩次反修訂《逃犯條例》遊行前，進行隨機抽樣電話訪問，訪問了1006名18歲或以上操粵語的香港居民。調查顯示，消防處評分為83.1分，繼續排名第一，政府飛行服務隊和醫療輔助隊排名第二及第三，警務處則排名第九，評分為61，是9個紀律部隊當中最低。另外，駐港解放軍的民望評分為56.8分，同樣是自2012年中相關題目開展以來新低。
|紀律部隊
|滿意度
|消防處 HKFSD
|83.1
|政府飛行服務隊 GFS
|77.9
|醫療輔助隊 AMS
|77.4
|香港海關 C&E
|73.4
|入境事務處 IMMD
|70.2
|民眾安全服務隊 (民安隊) CAS
|69.9
|廉政公署 ICAC
|67.7
|懲教署 HKCS
|66.2
|香港警務處 HKPF
|61.0
資料來源：港大民研2019年6月3至6日調查
調查亦顯示，警務處的滿意率為50%，不滿率為28%，滿意淨值為22.3%，創下4年新低，2015年5月底至6月初的同類型調查中，警務處的滿意淨值為20.9%。而駐港解放軍方面，滿意率為49%，不滿率為14%，滿意淨值為35%。
港大民研總監鍾庭耀指，希望政府和市民都知道香港警隊的廉潔和專業形象得來不易，要好好珍惜。港大民研即將停止運作，因此今次是港大民研發放的最後一次紀律部隊民望調查。
|調查日期
|滿意度
|淨值
|3-6/6/2019
|61.0
|22.3%
|15-19/11/2018
|62.5
|23.0%
|21-25/5/2018
|63.7
|26.2%
|14-16/11/2017
|66.9
|37.1%
|22-25/5/2017
|64.1
|35.0%
|21-24/11/2016
|64.6
|38.3%
|24-26/5/2016
|60.3
|33.1%
|23-30/11/2015
|62.4
|28.7%
|29/5-2/6/2015
|61.0
|20.9%
|25-28/11/2014
|61.0
|29.1%
|25-30/6/2014
|62.3
|36.3%
|29/11-3/12/2013
|63.7
|51.1%
資料來源：港大民研調查