港大民研：警隊滿意度淨值跌至4年新低　評分紀律部隊包尾

社會新聞
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香港大學民意研究計劃（港大民研）今(18日)發表紀律部隊民望調查，調查在本月3至6日進行，即在本月兩次大型遊行前夕，不過研究發現，警隊的滿意度淨值已跌至4年新低，警隊的評分亦為9個紀律部隊中最低，港大民研形容，是對警隊的「最後預警」。港大民研總監鍾庭耀稱，希望政府和市民都知道香港警隊的廉潔和專業形象得來不易，要好好珍惜。

港大民研在本月3至6日，即兩次反修訂《逃犯條例》遊行前，進行隨機抽樣電話訪問，訪問了1006名18歲或以上操粵語的香港居民。調查顯示，消防處評分為83.1分，繼續排名第一，政府飛行服務隊和醫療輔助隊排名第二及第三，警務處則排名第九，評分為61，是9個紀律部隊當中最低。另外，駐港解放軍的民望評分為56.8分，同樣是自2012年中相關題目開展以來新低。

紀律部隊 滿意度
消防處 HKFSD   83.1 
政府飛行服務隊 GFS   77.9 
醫療輔助隊 AMS   77.4 
香港海關 C&E   73.4 
入境事務處 IMMD   70.2 
民眾安全服務隊 (民安隊) CAS   69.9 
廉政公署 ICAC   67.7 
懲教署 HKCS   66.2 
香港警務處 HKPF   61.0 

資料來源：港大民研2019年6月3至6日調查

調查亦顯示，警務處的滿意率為50%，不滿率為28%，滿意淨值為22.3%，創下4年新低，2015年5月底至6月初的同類型調查中，警務處的滿意淨值為20.9%。而駐港解放軍方面，滿意率為49%，不滿率為14%，滿意淨值為35%。

港大民研總監鍾庭耀指，希望政府和市民都知道香港警隊的廉潔和專業形象得來不易，要好好珍惜。港大民研即將停止運作，因此今次是港大民研發放的最後一次紀律部隊民望調查。

調查日期 滿意度 淨值
3-6/6/2019  61.0  22.3%
15-19/11/2018  62.5  23.0%
21-25/5/2018  63.7  26.2% 
14-16/11/2017  66.9  37.1%
22-25/5/2017  64.1  35.0%
21-24/11/2016  64.6  38.3%
24-26/5/2016  60.3  33.1%
23-30/11/2015  62.4  28.7%
29/5-2/6/2015  61.0  20.9%
25-28/11/2014  61.0 29.1%
25-30/6/2014  62.3  36.3%
29/11-3/12/2013  63.7  51.1%

資料來源：港大民研調查

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