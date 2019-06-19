失散六十載「陳美莊」終尋回家人團聚　「冼玉翎」感恩心願能圓

血濃於水的親情，無論失散多久，緣分還是會令彼此團聚。已花甲之齡的冼玉翎，幼年因家貧，父母無奈把她送養；至上周四（13日）公開尋親，透過報道終獲得好消息，找回其六位兄姊。 雙方今（19日）在香港紅十字會的安排下見面。冼玉翎一見到家人，便雙眼通紅、深深擁抱；兩位姐姐眼見年幼的妹妹生活美滿，亦潸然落淚：「當年家裡環境實在太差了，（父母）送走她總比留下好。」終於與家人重逢，完整了「陳美莊」的身份：「真的很開心，找到家人、圓了心願。只要有緣分，盡力去試，始終有重逢日子。」

冼玉翎與失散60年的兄姊，今日（19日）首次重逢，場面感人。（王珮殷攝）

懷著緊張心情的冼玉翎，緩緩推開會議室的大門，見到六位樣貌與自己有幾分相似的花甲兄姊，放慢了腳步、深呼吸，才輕輕走前，與其兩位家姐、三位兄長逐一擁抱。71歲的三姐陳詠儀難掩感動之情，聲淚俱下輕聲耳語說：「終於見回你了。」

71歲三姐：「終於見回你了」

離別六十三載，從不敢奢望找回家人的冼玉翎，久久未能平復心情。她忍著淚水，哽咽致謝：「真的好開心、好感動，在紅十字會幫忙，再安排做訪問，終於找到家人，完成心願。」她續說：「感謝生父母生下我，帶我來這個世界，讓我有了不同的豐富人生。亦感謝養父母的養育之恩，相信他們在天國知道，也會安息、開心。」聽到妹妹的說話，三姐再感觸落淚。

四哥陳景雄（左）和五哥陳雄輝（右）向玉翎（中）展示家庭照。（王珮殷攝）

50年代一家6口住80呎家

一切要由1955年的西環說起，原名「陳美莊」的冼玉翎，因家境貧困，生父母無奈將她送養。69歲的四哥陳景雄憶述道，80呎的家只容得下父母及4姊弟，他與大姐則要搬到外公外婆家居住，「爸爸是行船、做大廚，一年半載才回家一次；媽媽就全職照顧我們，閒時穿膠花幫補家計，但每天收入只有3元。」窮人家的孩子早當家，他們自小便懂得互相照顧，12、13歲便要放棄學業，打工養家。

養父母以30元利是帶走「美莊」

玉翎自出世後，一直由姐姐們照顧。73歲的二姐陳詠莊在童年回憶中尋找片段，那時每天要幫「美莊」換尿片、餵煉奶，又會帶她到街上，即使包裹嚴密，「美莊」還是很易被曬黑，便改了乳名「黑妹」，「現在她不黑了，我比她更黑。」二姐笑說道。

在玉翎8個月大時，其生父母因無力撫養，便將她交給冼氏夫婦。談及送走妹妹那天的場面，現時已67歲的五哥陳雄輝記憶猶新、難以忘懷，「當年我只是4、5歲，她的養父來我們家，以一封30元利是便帶走她，而父母則十分平靜。」一旁的二姐即說：「送走她，我每天都哭得厲害，害怕養父母會虐待她。」

冼玉翎四歲時的照片。（王珮殷攝）

7、8歲時憑針卡發現自己身世 後來向醫院查詢父母資料

自那時起，「陳美莊」變成了「冼玉翎」，生父母在家中甚少提及妹妹，惟六兄弟姊妹亦嘗試偷偷打聽；中介人曾騙他們，妹妹生活環境很好，能學琴、又會移民，他們才安心，逐打消尋親念頭。

不過，命運卻令玉翎在7、8歲時，於家中發現防疫注射記錄卡，上面印着出相同的出生日期，但名字卻為「陳美莊」，令她懷疑身世，但由於害怕養父母知悉後會拋棄她，便一直隱瞞。

至30多歲時，她曾致電自己出生的贊育醫院查詢生父母資料，再搜尋死亡證資料，發現一個與她生父名字相近的男士資料，輾轉一輪才發現資料有錯。尋親念頭未有消退，她於今年一月向紅十字會尋人服務求助，報道於上周四刊登後，被五哥陳雄輝看見，即激動不已通知家人。

五哥憑父母名字認親妹

他表示，看到父母的名字「陳喜成」及「姚碧若」，便知道是失散多年的小妹。對於一家團聚，六兄弟姊妹均覺得很神奇，四哥形容知悉尋回妹妹那刻「一片空白」，「以前都不知道甚麼是腦袋一片空白，現在知道了。幾天都睡不著覺，很期待與妹妹重逢。」

一通電話 尋回三十多人的大家庭

上周五（14日）下午，玉翎在街上接到電話，獲悉尋回家人，直言難以置信：「心噗噗跳，突然心酸了一下。」於是，她亦急不及待告訴四個子女。

她直言從小渴望有兄弟姊妹的生活，如今多了至少37名親人，兄姊、姨甥女及姪子等，「現在心裡很幸福很溫暖，會好好珍惜日後與家人相處的日子。」雖然父母早已不在人世，但她亦表達對生父母的感激之情：「感激生父母將我帶到世上，給了我一個豐富的人生。」

多年後重逢，兄長姐姐們都坦言「有很多事想跟妹妹一起做，有機會會帶她到舊居看看」，承諾會多陪伴她，多與她傾訴，希望彌補過往失散的時光。