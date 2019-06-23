調查指入住社會房屋可提升生活質素　板間房住戶：天堂與地獄之分

蝸居劏房輪候公屋的基層市民，面對惡劣居住環境苦不堪言，故近年政府力推過渡性房屋，冀紓緩有關困局。 香港社區組織協會調查發現，住戶入住該會營運的過渡性房屋單位後，生活質素有所提升，人均居住面積由入住前的42.9呎，提升至87呎；在租金佔入息比方面，由入住前的56.2%降至29%。人均居住面積增加一倍，租金佔入息比亦減少約一半。原本居住在約40呎板間房的區先生經常面對衞生環境惡劣、不通風、天花石屎剝落等困境，坦言「成日唔想返屋企」；至今年四月終搬上過渡性房屋，笑說「簡直係天堂與地獄」。

不同團體近年推出社會房屋計劃，為有需要基層人士提供過渡性房屋。（資料圖片）

區先生目前與一年輕人同住社協營運的過渡性房屋，獲提供基本傢俬和電器，可享有80呎的私人空間。(勞敏儀攝)

區先生已年過70，在2011年起靠高額長者生活津貼，租住位於深水埗約40呎板間房，起初租金為1,300元，在入住社會房屋前已增至2,000元。他憶述，當時要與其餘五戶共享廁所，經常要忍受惡臭及惡劣衞生環境，加上沒有窗戶、也常有石屎剝落，「一返到屋企有好多塵，一日抹兩次都有，呼吸唔暢順，有時都唔想返屋企」。

「好似住私人樓咁」

直至今年四月，因原住樓宇被收購，在社區組織協會幫助下，區先生入住位於大角嘴的過渡性房屋，與一年輕人共住約400呎單位，月租同樣是2,000元，但房間增至約80呎，笑言「簡直係天堂與地獄，好似入住私人樓咁」，感覺「開心啲、開朗啲」，也與租戶相處融洽。他又說，若兩年租約期滿仍未獲派一人公屋，只能搬回板間房，嘆言「夠期要搬都無辦法，到時再算！」

黃女士同樣是受惠者之一，與18歲兒子同住社區組織協會營運的過渡性房屋。她說，從前租住一個120呎唐樓單位，租金達6,000元，佔收入五成半，平均每月水電費亦達約600元，「為慳錢只好五蚊八條腸粉都分兩餐食。」加上多租戶同住一單位，「用電量大，成日有燒焦味，好驚火燭。」無奈是輪候公屋七年亦無回音。去年六月入住位於西環的過渡性房屋後，她說租金減至三千多元，「好安心，起碼兩年內唔洗擔心加租或逼遷」。

黃女士入住過渡性房屋後，直言「好安心，起碼兩年內唔洗擔心加租或逼遷」。(勞敏儀攝)

根據運輸及房屋局資料，全港過渡性房屋只有613間，香港社區組織協會認為，對比全港有約10萬個劏房戶，可謂杯水車薪；加上單位大部份來自私人物業、房協及市建局，反映政府參與度嚴重不足。

社協調查發現，住戶入住社會房屋後生活質素有所提升。（勞敏儀攝）

入住過渡性房屋改善生活質素

香港社區組織協會在今年三月至五月期間，共訪問51戶過渡性房屋住戶（共84人），對社協目前營運的過渡性房屋單位住戶進行問卷調查，當中包括居於市建局的社會房屋，以及由業主和私人發展商提供的社會房屋翻新單位和宿舍。目前社協共營運74個社會房屋單位及24個無家者宿舍。

調查結果顯示，住戶入住社會房屋後生活質素有所提升，人均居住面積由入住前的42.9呎，提升至87呎；在租金佔入息比方面，由入住前的56.2%（則超過一半收入用作租金開支），減少至29%。

此外，近八成受訪者在入住社會房屋前經常擔心被逼遷和加租，入住後七成受訪者表示不需再為此擔心，也有近九成受訪者表示入住後較以前快樂和減低精神壓力。至於入住社會房屋考慮因素，首三位分別是租金（83.6%）、地點（65.2%）及租期（61.2%）。在選擇方面，單身人士較重視私人空間，故有獨立洗手間的市建局房屋較受歡迎；家庭住戶偏向入住現居社區的翻新單位，因唐樓地方較大，適合小朋友活動，可原區就讀及使用托兒支援服務。

促請房屋政策考慮住戶生活質素

調查又發現，超過七成受訪者對政府社會房屋參與程度評為不合格。社區組織幹事徐佩恩表示，不少住戶偏好市建局的社會房屋單位，如整幢式社會房屋設有共用活動空間，也有專業物管經驗，但直接參與提供社會房屋機構寥寥無幾。她認為，政府在房屋政策上不能只重視數量，而輕視居民生活質素，促請房協和市建局善用房屋規劃和發展執行力，主動提供優質社會房屋；又指社會房屋入住年期只有兩至三年，建議延長目前社會房屋住戶租約。

此外，社協建議增加整體社會房屋供應，並納入長遠房屋策略；加強支援單身人士，增加社會房屋一人單位；房署主動接觸社會房屋營辦機構，對正輪候公屋可在數年內上樓人士作條件性配對；放寬社會房屋申請資格，視乎申請人經濟壓力、家庭開支和租金負擔能力等來審視申請，而非把輪候公屋三年設為主要門檻等。