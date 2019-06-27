《泰晤士》全球最佳年輕大學榜出爐　科大蟬聯榜首　城大打入五強

英國《泰晤士高等教育》公布全球校齡50年以下的年輕大學排名榜，香港科技大學繼去年超越瑞士洛桑聯邦理工學院、首次成「世界第一」後，今次再度蟬聯冠軍。而香港城市大學則由去年的第七位升至第五位，打入全球五強，而香港理工大學則排名15。

香港科技大學蟬聯《泰晤士高等教育》全球年輕大學排名榜第一。（資料圖片）

機構參考多項指標後，將建校未滿50年的大學進行排名，包括考慮院校的研究及教學表現、研究的引用情況及影響力、校園國際化等方面，全球一共有約350家大學上榜。

科大繼去年成為全球最佳年輕大學之後，再度蟬聯，而瑞士洛桑聯邦理工學院則緊隨其後排第二，至於第三、四則是新加坡南洋理工、法國巴黎文理研究大學，第五名則是香港城市大學。

最新英國《泰晤士高等教育》全球最佳年輕大學榜十大

一．香港科技大學

二．瑞士洛桑聯邦理工學院

三．新加坡南洋理工大學

四．法國巴黎文理研究大學

五．香港城市大學

六．南韓科學技術院

七．意大利聖安娜高等研究學院

八．南韓浦項工科大學

九．法國索邦大學

十．荷蘭馬斯特里赫特大學

科大回覆《香港01》時表示，校方一向視排名為參考，以了解大學的表現及掌握需完善的地方，強調科會一如既往不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。而排名上升兩位的城大則指，校方以教研合一理念推動科硏創新、培育人才，形容城大實力獲國際肯定，希望各界繼續給予支持。