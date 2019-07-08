龍心與前女友涉中學外遊蕩　男生回校被拉落車　女生見狀驚到喊

網絡紅人「龍心」與前女友去年涉在東涌一書院外遊蕩案續審，男學生今（8日）午供稱，從的士下車時，突遭女被告拉出車外，體育服疑被扯爛。女被告其後擋住閘門，又挽著他的手臂，要求他帶兩人入校。男學生形容當時無奈又驚慌，身旁的女同學也受驚落淚。

姓張男學生供稱，案發當天他乘的士回校，遭女被告鄭芷琪（圖）拉落車，體育制服亦扯爛。（林樂兒攝）

兩名被告分別為：鄭芷琪（20歲）、林克霖（42歲，綽號「龍心」）兩人同被控於去年10月3日，在東涌明愛華德中書院外遊蕩，以致一名男學生及一名女學生擔心。鄭另被控襲擊該男學生，她早前一度認罪，後改為否認控罪。

乘的士回校被拉落車

張姓男同學供稱，當日早上與一男同學及一女同學乘的士回校，開車門時，鄭伸手扯他的肩膊及手臂，把他拉出車。另一男同學則成功走入學校，餘下他和女同學被擋住，該女同學更被嚇至落淚。

被告想找侮辱他們的學生

張稱鄭當時繞著他的手，他嘗試掙脫但不果。辯方律師在庭上播出龍心自拍的影片，可見部份拉扯過程。張受代表鄭的律師盤問，同意鄭開首已表明目的，即希望他帶二人入校，以找出侮辱他們的學生；而她每次捉手臂的時間也很短，不似想傷害他。

律師指「龍心」林克霖當時只顧拍片。（林樂兒攝）

男生校服被扯爛感憤怒

代表龍心的律師則指，龍心由張同學下車至警員到場期間，主要是自拍並對學校職員大聲說話，從沒有觸碰他。張表示同意，不過其後指他仍會感到害怕。辯方續道，張等候警員期間，曾與鄭「駁嘴」，質疑他並不驚慌。張回應：「唔可以畀人發現我驚。」所以要「拋窒」對方，又補充因體育服被扯爛而憤怒。

無法到安全位置少少驚

辯方再提出，他當時仍在吃三文治及聽歌，不似害怕，張則道：「咁總要用辦法令自己冷靜落嚟嘅。」他解釋，雖然女被告有展露笑容，龍心亦有解釋其舉動，但始終「離唔開去安全位置，都有少少驚。」

據控辯雙方同意的案情，張同學手臂有擦傷。聆訊明續。

案件編號：WKCC4425/2018