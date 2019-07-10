【DSE放榜】IVE派逾萬個有條件取錄通知　中藥藥劑、飛機工程搶手

今日（7月10日）是香港中學文憑試（DSE）放榜，不少考生到各家自資院校報讀心儀課程，繼續升學。VTC副執行幹事梁任城指，今年早上開始收生後，全港10間專業教育學院的人流共有約1萬5千人次。此外，去年底剛升格的香港恆生大學的課程，也吸引不少DSE考生報讀。

謝同學文憑試最佳五科成績為11分，會選讀飛機維修課程。（何綽妍攝）

DSE畢業生報IVE課程 主要看就業前景

世界龍岡學校劉皇發中學的中六學生謝洋家是應屆DSE考生，他最佳五科成績為11分，他指成績為預料之內，之前已收到有條件取錄的通知，計劃就讀飛機維修職專文憑課程。

他指選讀飛機維修課程的原因，是出於對飛機維修的興趣，他亦有朋友投身飛機維修行業，直言雖然這個行業工作較辛苦，但相信發展前路不錯，會努力以銜接高級文憑課程再進修。

大埔救恩書院的中六學生姚昇，同樣考獲5科11分的成績，他已獲酒店款待基礎文憑課程有條件取錄，認為酒店行業的出路比較好，因此選定酒店款待的課程，現在已確定有學位。

梁任城指，截至上午10時45時，全港10間專業教育學院的人流一共有約1萬5千人次，比上年少1千至2千人。（何綽妍攝）

已派出過萬有條件取錄通知

香港專業教育學院黃克競院校VTC副執行幹事梁任城指，直至上午10時45時左右，全港10間專業教育學院的人流一共有約1萬5千人次，比上年少1千至2千人。

他續指，今年香港專業教育學院一共提供約1萬7千個學位（當中包括學士課程、高級文憑、基礎文憑等），而在早前接受提早申請時，已派出超過1萬個有條件取錄。今年較受歡迎的學士學位課程，有中藥藥劑及飛機工程，高級文憑課程則以體適能及健康營養、社工和酒店管理課程較受歡迎。

恆生大學商科課程受歡迎

除IVE課程之外，不少DSE考生亦到剛升格成大學的香港恆生大學報讀。在九龍區就讀中學的蔡同學，在DSE考獲19分，他報讀了香港恆生大學的環球商業管理學士學位課程，並已獲取錄。蔡同學的母親表示鬆一口氣，但仍會等候大學聯招結果再作決定。

考獲21分的羅同學，則來自保良局羅傑承（一九八三）中學，她選擇報讀人力資源管理學士學位課程，盼日後能從事人力管理工作。不過她表示，也會在大學聯招中為課程調整次序，為升學作兩手準備。