規劃署推算2028年新界人口急增至436萬　港島區人口跌10萬

規劃署今日（24日）發表最新的人口分布推算報告書。報告指，直至2028年新界及九龍人口都有增長，但港島則錄得跌幅。署方預料，新界未來10年將急增43萬人，當中北區會增加約10.3萬人，屆時新界將容納高達436萬人，預料與多個新發展區上馬有關，如古洞北及粉嶺北、洪水橋等。

規劃署推算，直至2028年，新界人口將增加約43萬人，人口將達436萬人。（資料圖片）

規劃署發表「人口分布推算2019－2028」報告書。報告推算，新界及九龍的人口，將分別增加約43萬人及11萬人，2028年的人口分別達到436萬人及237萬人。

新界區人口大增，其中以北區的增幅顯著，屆時人口會增加10.3萬人，由現時約32萬急增至42萬人。至於屯門及元朗，人口亦會增加約7.9萬及7.7萬人。

翻查資料，政府擬在新界開展多個新發展區，例如古洞北及粉嶺北、洪水橋、元朗南。

港島區大減近10萬人

相反，香港島人口將由現時的125萬減少至116萬，減少近10萬人。除了南區人口有增長約1.7萬外，中西區、灣仔、東區的人口全部下降，東區更大減約4.8萬人。

規劃署預期，在全港18區中，2028年人口最多的地區為觀塘，人數可達73萬。（資料圖片）

觀塘人口將突破沙田 全港最多

規劃署又推算，在全港18區，2028年人口最多的地區為觀塘，人數達73萬；其次為元朗及沙田，人口分別高達71.8萬及70.5萬人。

相反，參考2018年數據，沙田本來為「人口之冠」，去年人數達68.6萬人；排第二的則為觀塘，人口約68.3萬人。

黃大仙老年人口比例最高

報告發現，本港人口老化嚴重，2028年的65歲或以上的人口比例於各區全面上升，其中黃大仙將繼續成為老年人口比例最高的地區，比例會由去年的18.8%，上升至27.7%。

此外，直至2028年新界將成為最多老人的地區。署方推算，新界將有106萬人屬65歲或以上，當中單計觀塘區更有18.7萬人，冠絕18區。

與此同時，香港島、九龍及新市鎮的年輕人將遞減，15至64歲人士均分別減少約17萬人、9萬及8.5萬人。