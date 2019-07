治癒糖尿病不是夢？營養師提三大逆轉糖尿病治療方向　

常常從病人口中聽到「三高之中,最怕高血糖!」,因為要「戒」的食物甚多,而且種種併發症令人不寒而慄。當病人被診斷患上糖尿病時,每每都問:「糖尿病可唔可以好得番?」又或者問:「如果血糖低番,可唔可以停藥?」 撰文:靈實賽馬會「齡的突破」健樂自主計劃 註冊營養師張佩斯

糖尿病患者需要定時篤手指,檢驗血糖水平。(視覺中國圖片)

世界糖尿病日誌 (World Journal of Diabetes)於2018年7月刊登了以「糖尿病的逆轉性」(Reversibility of diabetes mellitus)為題的文章,科學家相信「長時間的糖尿病緩解」,定義為糖化血紅素 (HbA1c)及空腹血糖值維持在正常範圍內超過5年以上 (前者少於6%; 後者少於5.6 mmol/L),且不需要藥物或其他入侵性的治療,應也可被視為「治癒」。但由於長時間的跟進研究不足,「糖尿病緩解」可能只是暫時性,不排除有「復發」的可能。

縮胃手術切走胃大彎部分,可減低人的肚餓感。(資料圖片/盧翊銘攝)

文章顯示從41份科學文獻中,將逆轉糖尿病的治療大致可歸納為三類:

(一) 減肥手術(例如縮胃、胃繞道手術等) ,但非所有人都適合做此類手術,而且費用昂貴,還要承受手術相關的併發症及營養吸收不良的風險,因此不被廣泛使用。

(二)胰臟或胰島細胞移植。此方法只適合患有嚴重糖尿併發症,又未能有效使用胰島素注射的人士,而且同樣要承受手術後胰臟被排斥的風險。

(三) 密集式的基層醫療管理。一項研究指患上糖尿病少於6年的病人參加由「基層健康醫療」舉辦之「密集式體重控制計劃」後,近五成的參加者之糖尿病得以緩解。計劃包括跟隨低熱量餐單、步行運動及定期由護士及營養師跟進,結果一年後平均減重10公斤,當中近三分之二可以按醫生指示停服糖尿藥及血壓藥。

注意飲食是控制糖尿病的方法之一。(視覺中國圖片)

事實上,許多類似的科學研究及臨床上都證實積極改變飲食、運動、生活習慣及定期由醫護人員跟進有效改善血糖控制,減低相關的心血管疾病的風險,甚至可以達到完全的「糖尿病緩解」,效果尤其對糖尿病初期患者 (即較早發現、較低的糖化血紅素及尚未使用胰島素人士) 較為顯著。

有60歲病人接受飲食治療 體重體脂改善不用服藥

就以筆者提供飲食治療的一名60歲糖尿病人為例,他本身患有高血壓需要服藥,之後於一次身體檢查中發現患上糖尿病,當時的糖化血紅素為7.1%,內分泌科醫生並沒有即時給予糖尿藥物治療,但有轉介至筆者的診所,期望先從病人的體重管理、改變飲食、運動及生活習慣入手。結果,他跟隨飲食及運動建議11個月,體重、體脂、腰圍分別由79.5公斤、27.3%、97厘米減至75.7公斤、24.4%、92厘米,由於他工作需要經常外出飲宴,以上的指數未能完全回復正常水平,但糖化血紅素已由7.1%大幅減至5.8%,醫生認為他毋須服藥,只要每半年再做檢查一次以確保情況受控。



由此可見,及早透過篩檢診斷對糖尿病的治療是非常重要,而隨着糖尿病治療的新發展,或許不久的將來,治癒糖尿病不再是夢。

