【元朗遊行】瑪嘉烈醫生帖文：入嚟預畀我哋打　民主黨向醫委投訴

反《逃犯條例》修訂抗爭運動遍地開花，有醫護人員發起8月2日在伊利沙伯醫院集會。而在7月27日，即元朗遊行當日，有疑為瑪嘉烈醫院醫生的人士在社交媒體發文，疑似威脅示威者，帖文更稱「入得嚟就預咗畀我哋打」。 據知，涉事醫生為瑪嘉烈醫院一名骨科顧問醫生，有網民致電瑪嘉烈醫院投訴，亦有網民正籌備投訴信，準備向醫委會投訴。醫管局回覆《香港01》時稱，醫院一向有提醒所有同事，應抱一視同仁及專業態度服務病人，公立醫院在治理病人時，一向以病人的生命及安全為首要考慮，而醫管局有既定機制接受市民投訴。

瑪嘉烈醫院一名骨科顧問醫生被指威脅求診人士，他在社交平台指，「入得嚟預咗畀我哋打」。（資料圖片）

+ 62 + 61 + 60

涉事瑪嘉烈醫院骨科顧問醫生，於7月27日在Facebook發帖文指：「今日作好準備，若有斷手斷腳出現，一個不留，打完即走。哈哈，入得尼就預左比我地打，大大力打；若不然，也可能要出手術刀。」該名醫生亦曾在其他帖文回應「在威院，我一定唔救」，有關言論被質疑未能以專業態度一視同仁服務市民，有網民不滿其言論，提出向瑪嘉烈醫院及醫委會投訴。

醫管局：有既定機制接受市民投訴

醫管局回覆《香港01》查詢時表示，針對最近於社交媒體上一些留言，醫院一向有提醒所有同事，應抱一視同仁及專業態度服務病人。發言人又稱，公立醫院在治理病人時，一向以病人的生命及安全為首要考慮。當局強諮，醫護人員會繼續秉承專業的精神，為市民提供優質醫療服務，而醫管局有既定機制接受市民投訴。

民主黨醫療政策副發言人袁海文促請涉事醫生向公眾致歉並收回有關言論，同時要求醫管局公開交代事件，並承諾醫生的立場不會影響在公院的專業操守及診症治療。（資料圖片／盧翊銘攝）

民主黨：言論涉違醫生守則 已向醫委會投訴

民主黨醫療政策副發言人袁海文發新聞稿，認為相關有關言論是涉違反醫生專業守則，並已向醫委會作出投訴。袁海文質疑醫療程序上，石膏不一定需要特別「大大力打」。考慮到涉事醫生曾多次公開發表反對示威者有關的政治立場，而他於727元朗遊行當天早上特別強調要大大力打和用手術刀，他認為有關言論引起公眾不安醫患不信任，以至病患怕因政治立場而在公立醫院得不到適切治療，甚至遭到報復。

袁海文認為該醫生違反醫生專業守則及《日內瓦宣言》：「我不容許任何年齡、疾病或殘障、教義、裔屬、性別、國籍、政見、種族、性傾向、社會立場或任何其他因素干擾我對病人的責任 (涉因社會或政治立場而不負上對病人的責任)」袁海文促請，該名醫生需向公眾致歉並收回有關言論，同時要求醫管局公開交代事件，並承諾醫生的立場不會影響在公院的專業操守及診症治療。