中大公共衞生學者支持防癌新策略　籲社會留意高危因素及普查

中大公共衛生及基層醫療學院副院長黃至生醫生今晨（3）在港台「香港家書」呼籲全民參與預防癌症。 家書當中提及普查計劃發現的五大本港最常見癌症的高危因素，香港社會對癌症認知的不足，以及教育和提高意識對於普羅大眾有效預防癌症的重要性。

香港中文大學公共衛生及基層醫療學院副院長黃至生醫生今日（3日）提到，政府近日公布的《香港癌症策略》，呼籲全民參與預防癌症，一同提高對癌症的意識。

黃至生表示，癌症為香港的頭號殺手，為全港三分之一的死因，亦也是全球第二大主要死因。因此，癌症是全球其中一個最重要的醫療議題。文章亦提到處理癌症相關議題的4大範疇：監察、預防、治療及紓緩，及其自身的問題和遇到的挑戰，如人口老化、時代變遷及社會觀念等。

對於政府新制訂的防癌策略，黃至生表示支持並認為政策會對整個社會及公共衛生帶來正面影響。同時亦希望市民留意五大本港最常見癌症的高危因素及普查計劃，提高讀者對癌症的認知及提高意識，令普羅大眾有效預防癌症，為香港社會對付癌症的重要一環。

黃醫生希望政府為癌症學術研究注資，令醫學得以進步，建構更尖端的癌症政策。他同時寄望香港人民一鼓作氣共同為社區健康出一分力。