【8.5罷工】警金鐘從高處向人群直射催淚彈　前PTU︰擊中頭風險增

本周一（5）的大罷工集會演變成多區示威衝突，有防暴警察在金鐘政府總部高處向地面人群直射催淚彈。有前機動部隊警員透露，在學堂的訓練，未曾教從高處向下方人群發射催淚彈，指擊中頭部的風險會增加，惟實境中要視乎指揮官的考慮及命令。另外據警方使用發射催淚彈槍械的一份內部訓練指引，有圖則展示，即使是「低角度」射擊，槍管都是維持在肩部水平。 有民權團體認為，警方使用催淚彈目的是為驅散人群，但從高處向人群直線發射，似「攻擊」多於「驅散」，促警方交代有關守則。

有防暴警察於當日下午（5日）在政總高處，在未有舉黑旗（警告發射催淚彈）下，槍口向下，並直線向夏慤道地面人群發射催淚彈，以及拋投手擲式催淚彈。而多個地區警署被包圍時，有警察於警署高處及樓頂位置向路面開槍，地面有催淚彈及橡膠子彈的彈殼，其中當晚在深水埗警署，現場有記者的頭部被催淚彈擊中。

內部指引：低角度是指升槍至肩部水平

槍發式催淚彈是由法德魯吋半口徑防暴槍發射，有效射程為50米至70米，最遠射程為75米。據一份警隊使用該槍械的內部訓練指引顯示，射擊姿勢分為低角度及高角度，據示範圖片顯示，低角度射擊時，會升槍至肩膀水平，槍身呈大致水平，與持槍者背部形成約90度角；高角度射擊即將槍口舉高至頭部水平。據該份文件，未見有槍口低於肩膀水平的射擊姿勢指引。

有前機動部隊警員透露，在學堂時，未曾受訓由高處向下以直線發射催淚彈，但亦無講明不容許從高處發射。他估計該做法會增加擊中人群頭部的風險，故在實境中是要視乎指揮官的考慮及命令。

對比指引圖示 高、低角度射擊姿態

前警員︰發射角度取決於風向

另外，據一份有關「催淚煙的使用」文件指出，警方發射催淚彈時必須要預留位置予人群散去，大量煙霧可以在70米距離內產生，要視乎使用武器的發射角度。有前警務人員透露，發射催淚彈的角度主要取決於風向，如果吹逆風，會以高角度發射，將催淚彈射向示威者的後方，讓催淚煙從後飄散向示威人群；如果吹順風，會以低角度發射，射向地下，讓催淚彈跌在示威者的前方，令催淚煙吹向示威人群。

有槍械專家亦指出，催淚彈發射器的上仰角度取决射程的短、中、長距離，形成拋物線再下墜，涵蓋範圍大，他指如在同一平地用仰角發射，催淚彈騰空引爆再散開煙霧，都會「在示威者頭上十幾呎爆開」，但如從高處向下發射催淚彈，他認為是具爭議的做法，變相令撞擊力不受地心吸力影響而更猛。

他指出，使用催淚彈為驅散目的，不能射到人群頭上，外國如在去年發生的以巴衝突中，一名巴勒斯坦示威者被士兵發射的催淚彈插入臉頰。

民權觀察成員沈偉男認為，警方使用催淚彈目的是為驅散人群到另一個方向，惟8月5日在金鐘一帶，防暴警察於政總的高位，未有舉旗便將槍口對向路面人群直接發射催淚彈，他形容有關高處對於民眾而言猶如「暗角」，在未能得到清晰及充分的警示下發射，猶如「攻擊」，他認為是有違驅散目的，認為警方需交代有關使用守則。