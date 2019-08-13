【警方記者會】行動部警司︰不希望出水炮車　過期催淚彈向來有用

警方已就使用水炮車完成訓練，並表明可以混入顏色噴劑及催淚水劑。警方今日（13日）的記者會上，被問到如周末有示威衝突，會否出動水炮車，行動部警司方志堅表示，出動水炮車會根據指引，包括對公眾秩序及安全造成重大影響時，但他稱「警方係最唔希望使用水炮車，因為一要去用水炮車呢，就代表住社會秩序有所混亂。」 就警方使用已過最佳效期的催淚煙，方志堅表示，警方有再向生產商覆核過，不會因而釋出毒性及進一步構成額外危險，又承認「而呢一個資訊，係我哋一直都已知，所以你話我哋幾時開始用，就係一直、向來都有繼續咁樣使用。」

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周末會否出動水炮車 警司：我無一個水晶球喺手

就周末示威如有衝突，是否會出動水炮車，行動部警司方志堅表示，根據指引，當有嚴重傷亡、財產被大肆破壞、通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，而且對公眾秩序及安全造成重大影響，便可以出動，但會否在本周末使用，方志堅表示︰「我真係答你唔到，我無一個水晶球喺手，我唔知道今個周末將會發生咩事。」

他強調警方立場，指當示威是和平進行，警方是並無需要介入，「一直以嚟，我哋警方都係用一個非常之熱心去協助一個和平而且係有序嘅集會。」他又說：「警方係最唔希望使用水炮車，因為一要去用水炮車呢，就代表住社會秩序有所混亂。」

行動部警司方志堅稱不希望出水炮車。（歐嘉樂攝）

「警方最唔想用催淚煙」

就使用過期催淚彈，被問到何時起使用和涉及數量，方志堅表示，採購時都是依賴生產商給予的資料及指引，兩間英、美生產商的指引列明，即使過了最佳效能日期，都可以安全使用。方志堅稱，有再向生產商覆核過，過期催淚彈不會釋出毒性及進一步構成額外危險，「而呢一個資訊，係我哋一直都已知，所以你話我哋幾時開始用，就係一直、向來都有繼續咁樣使用。」

方志堅指，明白社會憂慮，未來行動中假若要再使用催淚彈，會向前線發放最具效能的彈藥，他指「警方最唔想用催淚煙」，但並無備存有關過期數量以及無交代保質期。至於警方何時會完成檢視，他僅指希望會盡快完成。