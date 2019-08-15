【逃犯條例】遇襲市民怕無辜被捕拒求醫　陳沛然：香港點解會咁？

反修例風波持續，有醫護聯署及集會抗議，亦有人選擇走上前線救援，立法會醫學界議員陳沛然醫生今（15日）於港台《千禧年代》表示，自己亦有於示威現場參與救援工作，他曾於元朗西鐵站遇上遭扑爆頭的伯伯，但對方拒絕求醫。他直言現時本港彌漫白色恐佈，不少人甚至是受影響街坊亦害怕前往醫院，擔心無辜被捕，大嘆「香港點解會變成咁樣？」 他又提到，未必完全認同醫護聯署及集會等方式表態，亦害怕醫護界會遭放上對立面，影響救援，但他相信業界會堅守專業，堅守崗位。

陳沛然指，自己有於公餘時間前往現場作救援工作。（資料圖片）

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陳沛然指，自己有於公餘時間前往現場作救援工作，由於非站在最前線，多於示威現場後的街口，所營救的大多是受影響街坊，「佢哋不能離開示威現場，因為都是住在嗰度」。

被問到本港有醫護系統，何以需要如此？他則表示，現時本港彌漫白色恐懼，市民恐於前往醫院，「可以去邊度求助？」陳又提到，自己曾於元朗西鐵站，協助一名遭扑爆頭的伯伯，他並無身穿黑衣或白衣，但亦懼怕求醫，「佢驚比人當示威者拉去」，他形容情況不理想，又不諱言，自己前往現場救援，亦害怕被拘捕，控以非法集會：「點解香港會變成咁？」

局勢轉變迅速，他指，這兩星期已見變化，由於自己主要靠傳媒新聞報道獲取資訊，但由於行動轉為快閃式，未及前往現場衝突已完結；他又提到，警方行動亦有變，改為施放密集催淚煙或快速逮捕，令救援工作出現困難。

多間醫院醫護發起集會及作聯署，陳沛然認為是個人選擇，但相信醫護人員工作時會緊守崗位。（資料圖片）

至於日前機場集會有示威者阻礙救援，他形容情況不理想、「走樣」，期望大眾可回復昔日引以為傲的「分紅海」式讓路。他又提到，昨日亦有於深水埗現場，有街坊哮喘不適，救援工作並無受阻。

對於醫護界發起聯署反修例及抗議警方執法手段，他認為是個人選擇，亦相信社會要有多元聲音，而醫護界有不同「顏色」，有人期望港府回應五大訴求、有人支持警察，亦有人支持中央。但無論如何，他相信醫護會保持專業，緊守崗位，又呼籲工作時勿「表現顏色」，或審查傷者政治立場。有醫護於醫院內發起小連儂牆，或用自己時間參與靜坐，他認為具表態意味，但醫院管理層不會贊成，但亦不會大力打壓，因醫護亦有情緒，需要紓發。