【機場禁制令】逃生通道被鎖　消防處接多宗投訴　將按機制跟進

反對修訂《逃犯條例》的風波未平息，日前有反修例人士於機場集會，控訴警方濫權行為；惟最終以衝突收場，法庭更頒布臨時禁制令，禁止任何人在機場指定示威區外示威。根據《香港01》記者今日（15日）於機場所見，機場內有部分緊急逃生通道被封鎖，並以鐵馬及索鍊鎖上。 消防處回覆查詢，稱接獲多宗機場逃生途徑被阻塞的投訴，並已派員到場巡查，將就消防條例跟進有關個案。

消防處回覆查詢，稱自周三（14日）起接獲多宗有關香港國際機場1號和2號客運大樓逃生途徑被阻塞的投訴，並即時派員到有關地點進行巡查。消防處正就香港法例第95F章《消防（消除火警危險）規例》及既定機制跟進有關個案，並提醒有關方面應確保逃生途徑暢通無阻。消防處稱之前並沒有收到有關當局就該處所逃生途徑所作出的相關查詢。

根據《香港01》記者所見，今日於機場一號客運大樓接機大堂的多條緊急逃生通道外架上鐵馬，並貼上告示：「此通道只限消防逃生使用」。當中一條未被封鎖的逃生通道，雖貼上告示指可前往巴士站，不過原本三度大門中的兩度門，被鐵馬及索帶鎖上，其餘一道則有職員看守，如從該處進入，亦需出示機票、登機證等。其中連接巴士站的通道，平日有不少空中服務員、旅客都會當作捷徑，直接從離境大堂走到巴士站，但近日被封閉。

至於二號客運大樓，記者亦見有逃生通道關閉，貼上「此出入口暫時關閉，請使用其他通道」的告示。

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消防處提醒，根據《消防（消除火警危險）規例》第14條， 如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容許受任何物件或東西被擺放或留下， 而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。此外，根據《消防（消除火警危險）規例》第15條，任何人准許或容受將該處所的逃生途徑以任何鎖或其他器件關牢， 同樣屬於違法。