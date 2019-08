【逃犯條例】離職電郵提反修例遭公司撤回　美國運通前員工：失望

以信用卡業務為主的美國運通(American Express)的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐,在離職日(last day)發出一封內部的道別電郵予同事,內容提及決定以捐款到支援反修例示威者的「612人道支援基金」取代派發散水餅,金額約為5千元,惟遭到公司於2小時後撤回(recall)該電郵,C小姐坦言對此舉感到「驚訝、失望」,但明白只為部份高層決定,非為公司政策。 《香港01》正向美國運通查詢有關事件。

美國運通(American Express)的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐,在離職日(last day)發出一封內部的道別電郵予同事,內容提及將「散水餅」的金額捐出。(被訪者提供)

於美國運通工作超過9年的C小姐,上周四(15日)於公司最後一日上班,當日下午4時許,她以公司電郵發訊,內容大致向同事道謝及道別,並提到會將原本買「散水餅」的5000元全數捐出予「612人道支援基金」,希望可以協助被捕的示威者。C小姐說,為了留念,將該電郵以「密件副本」抄送到其私人電郵內。

發出電郵後約兩小時,即當日下午6時左右,C小姐發現個人電郵收到由其公司帳戶發出「收回」(recall)電郵,名題為「Recall : Thank You & Goodbye. All the best to Hong Kong.」的通知,她懷疑公司中有人「代她」撤回郵件:「因為我工作年份比較耐,其實都send出近1000個電郵講bye bye,大家工作習慣都會睇電郵所以好多人其實已經睇咗,我諗係因為有高層不滿,同IT(電腦)部講再Delete(剔除),其實,呢個只係內部睇到嘅電郵,公司一般不會check。」

C小姐續說,公司一向較「開明」,故令她感到自豪及願意留守多年,現只因私人原因而離職,她明白到現時本港社會局勢敏感,「黃色、藍色各有人支持」因此電郵內容盡量簡單,她強調相信非為公司政策有變,而是個別高層的看法和決定,「其實通常都只會勸喻(公司電郵)非作私人用途,但直接delete就少見,係有失望同驚訝嘅!」

