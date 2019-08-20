【逃犯條例】離職電郵提反修例遭公司撤回　美國運通前員工：失望

以信用卡業務為主的美國運通（American Express）的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐，在離職日（last day）發出一封內部的道別電郵予同事，內容提及決定以捐款到支援反修例示威者的「612人道支援基金」取代派發散水餅，金額約為5千元，惟遭到公司於2小時後撤回（recall）該電郵，C小姐坦言對此舉感到「驚訝、失望」，但明白只為部份高層決定，非為公司政策。 《香港01》正向美國運通查詢有關事件。

美國運通（American Express）的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐，在離職日（last day）發出一封內部的道別電郵予同事，內容提及將「散水餅」的金額捐出。（被訪者提供）

於美國運通工作超過9年的C小姐，上周四（15日）於公司最後一日上班，當日下午4時許，她以公司電郵發訊，內容大致向同事道謝及道別，並提到會將原本買「散水餅」的5000元全數捐出予「612人道支援基金」，希望可以協助被捕的示威者。C小姐說，為了留念，將該電郵以「密件副本」抄送到其私人電郵內。

發出電郵後約兩小時，即當日下午6時左右，C小姐發現個人電郵收到由其公司帳戶發出「收回」（recall）電郵，名題為「Recall : Thank You & Goodbye. All the best to Hong Kong.」的通知，她懷疑公司中有人「代她」撤回郵件：「因為我工作年份比較耐，其實都send出近1000個電郵講bye bye，大家工作習慣都會睇電郵所以好多人其實已經睇咗，我諗係因為有高層不滿，同IT（電腦）部講再Delete（剔除），其實，呢個只係內部睇到嘅電郵，公司一般不會check。」

美國運通（American Express）的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐，在離職日（last day）發出一封內部的道別電郵予同事，內容提及將「散水餅」的金額捐出。（被訪者提供）

美國運通（American Express）的一名客戶服務中心投訴部前員工C小姐，在離職日（last day）發出一封內部的道別電郵予同事，內容提及將「散水餅」的金額捐出。（被訪者提供）

C小姐續說，公司一向較「開明」，故令她感到自豪及願意留守多年，現只因私人原因而離職，她明白到現時本港社會局勢敏感，「黃色、藍色各有人支持」因此電郵內容盡量簡單，她強調相信非為公司政策有變，而是個別高層的看法和決定，「其實通常都只會勸喻（公司電郵）非作私人用途，但直接delete就少見，係有失望同驚訝嘅！」

《香港01》記者仍等候美國運通公司回應。