【逃犯條例】網傳北角協同中學勒令被捕生退學　教育局及校方否認

反修例風波中，逾千人被捕，當中包括不少學生。網上流傳北角協同中學有學生在暑假期間被捕，事後被校方勒令退學。北角協同中學今日（4日）回覆《香港01》表示，不會回應非事實的傳聞，重申該校學生安全，開學日後全體同學均「返齊學校」。而教育局亦表示，就事件向該校了解，獲校方確認並無要求任何學生退學。

網傳北角協同中學有學生被捕後，被校方勒令退學，該校今日表示，不會回應非事實的傳聞。（該校網頁）

網上多個社交媒體群組均流傳，指北角協同中學有學生因為在暑假期間被捕，之後被勒令退學。副校長張納德回覆《香港01》查詢時，表明不會回應非事實的傳聞，重申該校學生安全，開學日後全體同學均「返齊學校」，強調無學生因反修例事件而缺席，重申校方重視學生學習及成長，亦會與家長保持溝通，會以愛教育學生。被問到有否學生在反修例事件中被捕，張就表示沒有補充。

教育局：校方無要求任何學生退學

教育局發言人回覆時表示， 已就事件向有關學校了解，校方確認並無要求任何學生退學。 教育局重申，學校是學生學習和成長的地方，應體現照顧、關懷、互相支持和尊重。當學生出現不當行為時，學校應按其既有校本機制處理，而教育局亦鼓勵學校盡可能提供適切輔導和支援、以及家校合作方式，協力幫助學生改善。教育局表示，會與學校保持聯絡並提供適切支援。