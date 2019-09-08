【逃犯條例．政策論壇】革新監警會　助警隊走出困局

反對《逃犯條例》修例風波引起數十次示威和警民衝突，有意見質疑警方的處理手法，特別是經過「元朗站721事件」和「太子站831事件」後，對警隊越趨反感，除了「五大訴求」中提出的「成立獨立調查委員會」，更有聲音要解散警隊，可見警隊公信力備受衝擊。如果再不處理警察問題，警民之間不信任將深不見底，作為香港最前線的執法機構，日後的工作將會困難重重。 撰文：藏鋒 中大應屆畢業生、90後

監警會宣布投訴警察課會設特別小組，處理近月大型公眾活動投訴。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

無論如何，政府必定要跟進個別警員執法時的不當處理手法，目的不是把政治責住推卸到警隊身上、也不是平息民怨（那是政府的責任），而是透過調查警員的過度武力、失職、懷疑的警黑合作等，找出警隊的害群之馬，追究失職的高中低層的警務人員，讓警隊（特別是前線的警務人員）不會成為政治磨心，挽回公眾對警隊的信心，還正直、盡忠職守的警員一個公道。

解散警隊和成立獨立調查委員會可行性極低。於政府而言，解散警隊不但令香港治安部隊出現真空，更對盡忠職守、「毫不懷疑地服從上級長官一切合法命令」（合法不等於恰當，在定義警員的不當行為時，需視乎其行為是否源於個人意志或上級指令）的警員不公；而成立「獨立調查委員會」，政府已在多個場合表明不會採納，原因為在現行機制下，已經有與獨立調查委員會預想中的機能相似的法定機構—獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）。

監警會副主席張華峰（左二）接受電台節目時訪問，表明贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號，指他們在執法時應無後顧之憂。（資料圖片／羅君豪攝）

監警會選項

然而，作為制度內的法定機構，本可作監察警隊，即使特首再加人到會內，為何市民大眾沒有考慮、甚至抗拒、不相信監警會？監警會公信力不足有兩大成因。

一、監警會制度上存有缺陷。在現行的兩層架構下，監警會雖則名為負責觀察警隊，實則只負責審核投訴警察課提交的報告，監警會並不擁有調查權。委員只可以跟據投訴警察課調查後撰寫的報告，判斷是否接納該報告。若果監警會不接納報告，也只可要求警方重新調查，但監警會沒有權力作出調查，嚴重限制監察力，在十年間，只有約3%至4%個案獲證明屬實，其他則不了了之。至於投訴警察課同屬警隊，現時警隊形象缺乏公信力，拖累市民對投訴警察課的觀感。所以，制度上的缺陷使監警會只能「觀察」警隊，亦不能確保投訴警察課工作的認受性。

二、監警會人選缺乏認受性。監警會全部成員均由行政長官委任，若市民認為委員的政治取態出現明顯偏頗，亦容易因部分委員懷疑偏頗警方而產生質疑，也會影響市民對監警會的形象。而市民對監警會的信心長期處於低水平，政府有必要正視此問題。

監警會新成員余黎青萍和林定國出席商台節目《政經星期六》，余黎青萍（中）指現時成立獨立調查委員會是不可行及不適時。（高仲明攝）

以擴大監警會權力和人選增加公信力

筆者認為，政府應「轉危為機」，大刀闊斧改革監警會，擴大職權，給予主動調查權；另一方面透過民意代表或其他方法，增加委員認受性，不但可調查警方在是次風波中的不當處理手法，亦可以重新建立監警會公信力，從而改善警隊形象。

短期內，政府應擴大監警會的職能，給予法律約束力，當不接納由投訴警察課的報告時可主動調查外，更可因應社會重大利益而主動作出調查，追究相關警員。前者彌補現時制度的缺陷，後者則可減省投訴警察課的行政時間，盡快處理警方影響社會重大利益的不當行為，包括疏忽職守、濫用武力等，於重大的社會或政治事件前維護警隊專業的形象。

8月12日，網民發起「警察還眼」百萬人塞爆機場。（余俊亮攝）

在長期而言，行政長官在人選上應把能力、市民認受性等因素也放到考慮範圍之中。民選代表固然可大大增加市民認受性，但亦容易因其政治取態而影響對警方的判斷，因此政府更應該邀請有公信力人士，海外專家，例如退休法官、資深大律師等作領導及委員；同時監警會也應善用調查權，適當時主動開展調查，加強市民信心。

總括而言，是次風波突顯出監察警方機制的不足。警隊是專業的執法機構，但只有一個完善的監察機制作為前提下，市民才會信任警隊執法，信任執法時的「專業」判斷，而不是所謂「前線警員也有情緒」、也不是「視數百個手持鐵通的白衣人為非危險人士」、更不是「拘捕先於人命」的判斷。政府應改革整個監警制度，擴大監警會的權力，查出是「上級命令」或是「個人意志」而出現的不當行為，再追究專業失當的警員。否則，當你只以最嚴重罪名控告示威者的同時，放過執法手段不當的警員，警隊的專業形象將會無法挽回，政府與市民之間的裂痕會越來越深，亦無法令人信服香港是個「法治」社會。

（文章內容代表作者觀點）