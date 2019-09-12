【逃犯條例】上水藥房街「間歇性」復甦　內地客「Be Water」掃貨

自今年6月起，反對《逃犯條例》引發的風波持續逾3個月，加上上水曾發生針對內地客的「光復行動」，令內地客一度近乎絕跡上水，但近期上水市面漸見「間歇性」復甦，特別是今個星期五為一年一度中秋節，上水「藥房街」即龍琛路一帶亦見不少專程來港購物的內地客。 《香港01》記者今日（11日）上午到現場觀察，街上的「拉篋人」依舊熙來攘往，但人流密度的確較去年同期少了一份「壓迫感」，道路較順暢。有在當地開舖的商販說：「今日少人啲，前幾日唔知點解又好多人架，上個禮拜六又多到行唔到，以前日日都多人，而家就一時時…」有指內地客會留意網上關注香港各項社會運動的消息，只要當日社會穩定，翌日會到港「消費」，似乎內地客也學懂「Be Water」精神，繼續來港購物。

中秋節將至，不少內地遊客來港大掃月餅禮盒，今年亦未有例外。（香港01記者攝）

藥房街人流略遜去年 惟難言「蕭條」

自反《逃犯條例》條例而起的連串社會行動，至今持續三個多月，遍地開花，由於內地新聞亦有報導香港的衝突場面，令不少旅客卻步。近日公布的旅客數字， 8月份訪港旅客數字按年急跌45%，旅發局方面指，9月份的旅客人數未見恢復。

上水「藥房街」，即龍豐路一帶一向有不少「拖篋」內地客專程來港入貨，有指因光復行動等被內地媒體廣泛報導，到水貨街入貨的內地客一度大幅減少。中秋節臨近之際，《香港01》記者於昨日（11日）早上11時到達上水「藥房街」一帶視察，發現街上店鋪擺放的月餅禮盒數量不如去年多，亦不見堆放一排排的「奶黃月餅」及「雙黃白蓮蓉月餅」，但即使未見有過往大排長龍的情況，惟店內「拉篋客」人流並不算少，至中午12時起，人流再有所增加，以購買奶粉、紙尿布及護膚品為主，大篋小篋依然。

不知是否要減少來回香港的次數，有旅客以大型膠箱放好「戰利品」。（香港01記者攝）

+ 7 + 6 + 5

「Be Water」式購物 先探路再「齊上齊落」

有人笑道，或許地球人已無法阻止內地客的購物慾，可能在一些人眼中，香港很「亂」會嚇怕旅客，但事實上，不少內地客或許已學懂「Be Water」的道理，隨機應變地繼續來港買買買。

來自深圳的鍾小姐，與三位朋友昨日專程到上水藥房街購物，實行「齊上齊落」，她說，內地傳媒不時提到香港的混亂情況，自己亦有所擔心，早前自己先當「先頭部隊」來港探路，發現與想像中的亂局大有分別：「我知道這未有波及來這裡，但我看到的情況跟新聞有分別，這裡沒有亂，一切如常，所以先帶一個朋友來，今次再帶多兩個朋友來，大家知道沒有事。」

但鍾的其中一個同行友人卻說：「我看是沒有事，但有一點怕，所以買了東西現在走了。」鍾又說，三個月來的確減少來港購物的次數，但現在會先留意新聞再來購物，相信問題不大。

有報紙檔職員指，遊客人流「間歇性」增加、減少。（香港01記者攝）

非「天災」僅「人禍」 內地客：我覺得無事呀

另一名來港「入貨」的深圳居民則說，香港社會運動發生至今，並無減少前來的次數，認為香港沒有變得不安全，因為香港發生的，並非不可抗力的天災：「我覺得無事呀，你哋呢邊係『人禍』，我係嚟買嘢都無關係嘅，我無諗過要減少過嚟！」眼見他跟兩位朋友將一盒又一盒的月餅，滿滿的放好在行李篋內，手勢利落，相信內地傳媒日日宣揚香港要「止暴制亂」、聚焦街頭衝突場面，都未有影響他們的購物心情。

不少在藥房街開店、工作亦人亦說，近期生意確見改善。於上水符興街附近賣報紙的商販說，自7月起，到當地入貨的內地人有所減少，但近期出現「間歇性」的復甦：「今日的確係少人啲，前幾日唔知點解又好多人架，上個禮拜六又多到行唔到，以前日日都咁多人，而家就一時時難估計啲！」他指，內地客的「消息靈通」，應是透過社交媒體等留意香港的市面最新情況，再決定何時來港入貨，因次有時會一整天人流很多、或是一整天人流減少，通常等到香港沒有集會時會再來。

鍾小姐眼見香港市面情況許可，帶朋友們來港購物。（香港01記者攝）

水貨客減競爭減 「勇武派」成贏家

在該區樓上髮型屋工作的店員陳小姐說，今年中秋節前夕，購物人潮較去年減少，但未算變得冷清：「感覺上係少咗人，但不能形容少咗幾多，只可以話以往佢哋因為唔睇馬路就咁過，行車好慢，而家係順利咗，同埋而家行落街無咁多時俾拖篋『車』到，叫有路行。」

而臨近中秋節，月餅一向是水貨街的熱銷產品，雖然今年銷情受一定影響，但由於願意在這個「風頭火勢」跨境帶貨的水客減少，願意繼續帶貨的「勇武」水客，就成為贏家，陳小姐續說：「上年排奶黃月餅排好耐架嘛，今年無聽街坊咁講，同埋我見都好似少咗啲，啲內地人都話拎少咗，有啲繼續入貨嘅，少咗競爭，佢哋仲話有啲夠膽嚟買嘅已經發咗達啦！」

此外，有金魚店的店主說，「呢排啲人都要嚟買月餅架，人流都多呀，係少過上年，但都唔係無曬人架！」