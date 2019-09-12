【8.31太子站衝突‧直播】傷者數目惹爭議　消防處再交代行動

反修訂《逃犯條例》爭議持續逾三個月，8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」流言。政府多個部門先後多次召開記者會澄清事件，惟立法會議員毛孟靜昨（11日）取得一份消防處就太子站的行動紀錄文件，質疑消防處點算傷者人數的說法。 消防處今日（12日）下午2時30分將於消防處總部就8.31太子站事件舉行記者會，副救護總長曾敏霞及副消防總長（總部）陳慶勇將會出席。

陳慶勇先指出，毛孟靜所提供的文件是行動紀錄，當中有慣用術語，錯誤解讀或引起誤會，他稱該文件是撮要，但承認與完整的行動紀錄吻合。

他又回應坊間質疑消防將太子站及油麻地站的事故混為一談，致傷者人數不準確，他指傳媒分兩次查詢，但刊出報道時將兩站事故放在一起，他指消防早前已在記者會上澄清無誤導傳媒。

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他談及當晚收到救援請求的時間表：第一宗事故發生在當晚10時49分，消防處收到市民來電，稱從直播畫面見到有人在太子站內被打傷，救護車到場時是11時31分，其時港鐵站已封站。

第二宗事故發生於10時56分，據報港鐵太子站內有三人被打傷，11時17分有救護員到太子站E出口，至11時20分進入港鐵站。救護員於11時24分接觸到1名女士報稱受驚，該女子於11時31分離開太子站，並簽署了不需要送院的文件。救護指揮點人數時並不包括這位傷者。

第三宗事故於10時57分，消防處接報太子站有火警，確定為二級火警，消防於11時01分到現場，11時06分入站，在三號月台未有發現火警，但見到有傷者在月台，而隊中有先遣急救資格，因此改為照顧月台上的傷者。

第四宗事故於當晚11時05分接報，其後確定為「涉及大量傷者的事故」，救護車與指揮官11時17分到B1出口，港鐵站已封站，經與警方協調後近11時半進入港鐵站。