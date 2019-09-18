【9.15衝突】浸大新聞系主任澄清「茄哩啡」論　有責任保護學生

浸大新聞系學生記者蘇敬華周日（15日）在北角採訪期間，被警員發現藏有餐刀被捕，解釋不獲接受，引起學生強調烈不滿，翌日發起校內遊行聲援，又圍堵校長室外抗議。新聞系系主任劉志權當時面對學生質詢，一度自稱「茄哩啡」，被學生批評不負責任。 劉志權今日（18日）下午會見記者澄清言論，解釋學生當日控訴對象是校長錢大康，故戲言自己在該場只屬「茄哩啡」，他稱作為系主任「當然唔係茄哩啡」，有責任保護及支援學系同學。他又指，對學生在前線採訪感到擔心，已提醒他們宜在高位採訪，亦交由學生決定是否到衝突現場報道。

斥警拘學生記者不合理：佢無動作顯示傷害人

浸大學生記者蘇敬華周日於北角示威現場採訪，因背包藏有餐刀，以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，周一晚獲准保釋候查。

浸大新聞系系主任劉志權今日下午表示，認為警方的拘捕非常不合理，因為當日同學採訪期間，並沒有做出任何與記者不符合的行為，即使隨身物品被搜出有餐刀，亦不代表是「攻擊性武器」，「唔能夠話有把刀喺度，你就話係攻擊性武器，當時佢無任何動作顯示把刀會傷害人。」

浸大學生一直不滿校方不願意譴責警方濫捕問題，劉表示，校長錢大康已發出校內電郵交代，亦指每一個機構使用什麼詞匯表達意見是有其考慮，認為自己表達方式是合適。

劉又澄清周一在校長室外被圍堵時，自稱「茄哩啡」的言論。他認為學生當日控訴對象是錢大康，故戲言自己在該場境屬「茄哩啡」。他強調作為系主任，「當然唔係茄哩啡」，有責任保護及支援學系同學。

錢大康批評學生破壞行政樓的行為絕對不能接受。（資料圖片）

促校方理解學生周一情緒

錢大康今日發出內部電郵稱，周一有學生在內的人闖入逸夫行政樓8樓，辱罵教職員，並毁壞該樓層的門，批評有關行為絕對不能接受，將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。劉指，自己並非高層，對此不作評論，但認為校方可以理解學生當日有情緒。

他又指，自6月以來，不少三、四年級及部份二年級學生，均有採訪反修例事件，部份遇過警方或示威者企圖阻撓；他又對學生在衝突前線採訪感到擔心，已提醒他們宜在高位採訪，亦不要置身在示威者與警察之間報道，校方亦早為學生記者提供一系列支援及訓練。他指教師均會告知同學，採訪時要安全至上，明白學生有熱誠採訪，故亦交由學生決定是否到衝突現場報道，不會勉勉同學參與。