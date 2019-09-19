民政總署推免費外展法律諮詢服務支援法團　10月2日接受申請

民政事務總署今日（19日）宣布，以試驗計劃方式合作推出為期三年的免費大廈管理外展法律諮詢服務，加強對業主立案法團舉行業主大會的法律支援。受計劃資助的對象為沒有聘用任何律師的住宅或綜合用途、即商住兩用大廈內的法團，計劃將於10月2日起接受申請。

民政總署將推外展法律服務。（資料圖片）

民政事務總署與香港律師會以試驗計劃方式合作推出為期三年的免費大廈管理外展法律諮詢服務，具處理大廈管理事宜經驗的律師，將被委派到成功申請外展法律服務的法團，並提供最多6小時的免費法律服務，包括出席法團業主大會的會前會議、閱讀與會議相關的資料，及出席業主大會並在會上提供法律意見。

計劃的資助對象為沒有聘用任何律師的住宅或綜合用途（商住兩用）大廈內的法團。有關大廈的住宅單位每年平均應課差餉租值亦不應超過指定限額。

免費大廈管理外展法律諮詢服務的申請資格。（民政總署網頁截圖）

民政總署稱，推出計劃將與總署的支援措施相輔相成，以照顧業主在大廈管理不同方面的需要。署方稱，外展法律服務能有助減少因誤解《建築物管理條例》及有關大廈的公契的相關條文而引致的大廈管理糾紛。

有興趣的大廈法團可於在民政總署大廈管理專題網頁下載相關的申請簡介、申請表格及服務守則；法團可於10月2日起向地區大廈管理聯絡小組提交申請。