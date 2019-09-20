【民間記者會】主題：法治淪喪　梳理北角衝突事件

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，於過去的周末發生多宗不同政見人士打鬥事件，而警方亦被質疑有選擇性執法。由網民發起的「民間記者會」今日（20日）第13度舉行，主題為「法治淪喪、人民自衛」。他為認為現時法治制度土崩瓦解，沒有具公信力的執法機關保護市民，港人只可以自衛方式作反抗。《香港01》將於下午4時全程直播。

由網民發起的民間記者會，今日第13次舉行發布會。（黃寶瑩攝）

由網民舉辦的民間記者會發言人稱，由721元朗白衣人事件、8月5日的荃灣事件，到本周日（15日）的北角事件，均有無差別襲擊的情況出現。當中於周日有區內福建人持摺櫈追打市民，惟警方調查後疑放生襲擊者，更拘捕受傷青年；市民多次生命受到威脅後，被迫「民兼警職」保護自己。發言人稱指，反抗不等於「私了」，只是本着「不主動出手」、「不傷及無辜」兩個大前提下作自衛。

發言人又稱希望港人能堅守「Be water」的信念，以「剛堅如冰、不畏懼、不易碎」的態度面對警黑濫捕。

網民今日（20日）再舉行民間記者會，主題為：「法治淪喪 人民自衛」。（民間記者會發佈中心Facebook專頁圖片）

炮台山學生：「福建幫事件」令同學提心吊膽

一名聲稱在炮台山上學的中學生於會上表示，直言近期「福建幫事件」令同學提心吊膽，該路段更是大多人上學的必經之路。他指，在周日北角衝突中，當日有剛完成課外活動的中學生經過該路段，幸好有同學提點及時離去，不然現或已受傷、被無理拘捕。他又指，現時上學會留意附近有沒有可疑人物，怕突然被無差別攻擊；亦有兩間中學發起結伴上學、下課行動，他認為現時報警已沒有用，更有可能原告變被告，港人要更團結，互相幫助。

另一名北角衝突的目擊者指，當日大量「福建幫」混入街坊，有些甚至手持鐵通，亦有人「吹雞」，有近20人聚集，但警察在5至10米內目睹仍無動於衷。他又質疑警察在無人衝擊、沒舉黑旗情況下，施放催淚彈，強調當時大部分人都沒裝備。

網民「鍾學生」（右）稱在炮台山上學，直言近期「福建幫事件」令同學提心吊膽。（黃寶瑩攝）

▼9.15示威▼

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應對撕毀連儂牆：撕一貼百

談及明日何君堯發起的清洗行動，他們指留意不少中學、小學因此取消校內活動，強調「撕一貼百」。若有人毆打市民，相信前線自有對策。另外，他指出撕紙行動通常在早上進行，而貼連儂牆的人大多是晚上，相信手足會有應對方法。他們強調，是次記者會主要想提醒大家自衛的必要性。

被問及示威者自衛的「底線」，他們稱不能代表示威者回應，但認為不同情況處理方式各異，會相信前線手足做法。至於是否陷入與福建幫、黑社會抗爭的惡性循環，他認為責任在於政府，「若政府一早回應，事情不會發展至此。」

↓↓8.5罷工及不合作運動．荃灣情況↓↓

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▼7.21元朗黑夜▼