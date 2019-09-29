市建局波鞋街商場「找數」　設體育名人堂　下月3日起免費開放

市建局的旺角波鞋街重建項目已於2017年完成，商場「THE Forest」已啟用，惟本來承諾興建的「體育名人館」曾被批評走數。後來市建局指出，計劃在商場保留一個固定舖位，以保留名人館。 事隔兩年，市建局宣佈設有「名人堂」的體育主題互動資料館（SPORTS EXPO）將於下月3日起開放。市建局會在「THE Forest」一個舖位中永久設置資料館，當中更設VR遊戲區及體育資訊區等，並免費開放。

遊戲區設有八項不同類型的運動訓練遊戲，在「虛擬競技場」中，玩家可作足球訓練的速度梯協調練習。（高仲明攝）

SPORTS EXPO位於商場「THE Forest」，佔地2,100平方呎。場地設有三部份，包括遊戲區、體育資訊區及名人堂。項目由市建局出資，並與香港遊樂場協會共同合作設計及營運。

市建局發言人指出，SPORTS EXPO將於10月3日開放，今日（29日）起接受網上預約。場地每小時只會容納30人，預約者及現場人士各佔15人。

遊戲區設VR區，玩家可「體驗」馬術。（高仲明攝） 八項遊戲感受運動員日常訓練 市建局指出，遊戲區設有八項不同類型的運動訓練遊戲，部份可以「雙打」，玩家可在遊戲中與同行朋友挑戰積分記錄。 市建局說，部份遊戲會由本地運動員代表的「同場」示範。透過多媒體投射及感應器，玩家可在虛擬畫面中進行籃球帶球上籃、九宮格跳步，及足球訓練的速度梯協調練習；而在另一個遊戲區域中，玩家亦可跟隨畫面指示，做出與乒乓球、沙灘排球、欖球的動作。此外，遊戲區亦設VR區，玩家可「體驗」馬術及滑浪風帆。 市建局表示，上述遊戲參考了運動員的日常訓練，與坊間一般的遊戲不同，玩家可透過遊戲親身感受運動員的訓練。

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「名人堂」播出運動員訪問片段

市建局指出，SPORTS EXPO亦設「名人堂」，大螢幕會播出十多名運動員的訪問片段，包括單車世界冠軍及亞運金牌黃金寶、劍擊重劍世界第一江旻憓等。

同場亦有多個螢幕，展出運動員在大型體育比賽時採用的運動裝備圖片，如「牛下女車神」李慧詩比賽時使用的頭盔、單車鞋等。

體育資訊區設觸控顯示屏，參觀人士可揀選觀賞40多種運動項目的資訊，及逾200張歷史圖片。（高仲明攝）

體育資訊區藏歷史圖片

至於體育資訊區，則設有兩個互動觸控顯示屏，參觀人士可揀選觀賞40多種運動項目的資訊及逾200張歷史圖片，如香港大球場、修頓球場等早年發展圖片。

此外，市建局亦在商場的廣場、平台花園等設置四個標記，市民可利用特定應用程式，於手機或平板電腦中打開特定遊戲，四個標記的遊戲分別與游泳、籃球、保齡球及桌球有關。同時，商場內亦設有其他標記，掃描後便能與本地運動員「合照」。