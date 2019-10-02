【警方記者會】謝振中反駁醫學及教育界等聲明　斥「侮辱智慧￼」

昨日（1日）多區爆發警民衝突，一名中五男學生更遭警開槍射中左胸膛重傷，現時情況穩定。警方今日（2日）下午4時舉行例行記者會，警察公共關係科總警司謝振中表示留意到醫學及教育等界別，都有團體分別發表聲明，批評警察開槍無理。惟他否認相關說法，指聲明美化當時有人試圖搶鐵通的行為，直斥是「侮辱智慧」。

警察公共關係科總警司謝振中（左二）表示留意到醫學及教育等界別，都有團體分別發表聲明，他指聲明美化當時有人試圖搶鐵通的行為，直斥是「侮辱智慧」。（余睿菁攝）

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動科高級警司汪威遜，聯同消防處副消防總長（總部）陳慶勇今日（2日）會見傳媒。

警察公共關係科總警司謝振中指，昨日警方在荃灣大河道開槍，事後有不少人提出質疑。他點名表示留意到醫學及教育等界別，都有團體分別發表聲明，批評警方開出的決定無理，甚至是「行刑式開槍」。謝振中形容相關聲明「被情緒蓋過理智」只會加深社會矛盾和誤解，是損人不利己，希望「別有用心」的人停止失實指控，停止抹黑警隊，不要盲目浪漫化暴徒行為。

他批評聲明對有倒地警員，被示威者襲擊的情況「隻字不提」，並「輕言」當時無人生命受嚴重威脅，又「美化」有人試圖搶鐵通的動作，直斥是「侮辱智慧￼」。謝振中續言，當時有「暴徒」用錘仔和尖頭的硬物等，擊打警員，甚至用削尖行山杖襲警，未有停止，質疑批評警員開槍的人，是否將施襲者及警員的性命價值劃一看待，質疑誰人以雙重標準量度人的性命。