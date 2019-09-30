【警方記者會】政總高處放催淚彈　警：可將雙方傷亡程度減至最低

有大批示威者昨日（29日）在沒有不反對通知書情況下遊行，並與警方發生激烈衝突。而在政府總部一帶，有警員於高處向地面發射多枚催淚彈。 警方今日（30日）在記者會中指出，警員於高位作佈署的原因，是希望確保同事安全，同時能作出有效驅散。警方又指，發射催淚彈可將示威者及警方傷亡的程度減至最低，否則可能出現「短兵相接」的局面。警察公共關係科總警司謝振中澄清，指警方從未在記者會表明不能在高位發射裝備。

行動部警司方志堅指出，警員於高位作佈署的原因，是希望確保同事安全，同時能作出有效驅散。（資料圖片）

行動部警司方志堅指出，當時金鐘夏慤道、政總一帶，有示威者曾將汽油彈扔往警員方向，更有人將汽油彈拋入政總位置。根據他們的統計，汽油彈數目超過50個。他形容，示威者以極端形式表達訴求，故警員需要採用相應行動。

稱高位發射可避免短兵相接

方志堅又指，警員於高位作佈署的原因，是希望確保同事安全，同時能作出有效驅散。他說，使用催淚彈是希望製造安全距離，以達致驅散作用，使示威者及警方傷亡的程度減至最低，「如果唔用催淚煙，唔通大家想見到短兵相接嘅情況出現咩？」

方志堅又指，當日同日出現在平台的紅衣人，同樣亦屬警務人員，他們是高空工作隊成員，負責協助及支援同事在高點工作。

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過去多次高處發射催淚彈

事實上，警方過去多次被發現在高處發射催淚彈，被外界多次質疑是否符合武力指引，包括8月5日天水圍警署、9月15政總高處平台等。《紐約時報》過去亦曾報道，指警方曾於政府總部約20樓發射催淚彈，後來警方否認，稱相信是拍攝角度問題，但承認當日曾在政總約4、5層高的平台射催淚彈，又稱當時警方「別無他選」。

警察公共關係科總警司謝振中於今日澄清，指警方從未在記者會表明不能在高位發射裝備。翻查資料，據一份警隊使用該槍械的內部訓練指引顯示，射擊姿勢分為低角度及高角度，據示範圖片顯示，低角度射擊時，會升槍至肩膀水平，槍身呈大致水平，與持槍者背部形成約90度角；高角度射擊即將槍口舉高至頭部水平。據該份文件，未見有槍口低於肩膀水平的射擊姿勢指引。

有前機動部隊警員透露，在學堂未曾受訓由高處向下以直線發射催淚彈，「但亦無講明不容許從高處發射。」他估計該做法會增加擊中人群頭部的風險，故在實境中是要視乎指揮官的考慮及命令。